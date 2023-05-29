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обновлено 18:06

Физподготовку измерили взятками

В Иркутске полтора года колонии-поселения получил помощник командира полка за коррупцию

В Иркутске военный суд вынес приговор бывшему помощнику командира полка Александру Новицкому по уголовному делу о коррупции. Офицер обвинялся в том, что за взятки завышал военнослужащим результаты сдачи нормативов по физподготовке, что позволяло им получать существенную прибавку к окладу. Уголовное дело насчитывало 27 эпизодов взяток, их общая сумма составила около 300 тыс. руб. Суд назначил Александру Новицкому полтора года в колонии-поселении, штраф в размере 650 тыс. руб. и разжаловал из капитанов. Среди смягчающих наказание обстоятельств — наличие малолетних детей и активное способствование в расследовании дела.

Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

Трибунал рассмотрел в Иркутске уголовное дело в отношении бывшего помощника командира полка, капитана Александра Новицкого, который обвинялся следственными органами во взяточничестве. Об этом сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

По информации суда, инкриминируемые офицеру события произошли в ноябре-декабре прошлого года. Согласно версии следствия, капитан брал от сослуживцев взятки за завышение результатов сдачи нормативов по физической подготовке и присвоение некоторым из них 1-го или высшего квалификационного уровня по данной дисциплине. Это позволяло военнослужащим получать внушительную доплату к жалованию. Как указывается в деле, за присвоение 1-го квалификационного уровня по физподготовке сержанты и прапорщики платили по 7 тыс. руб., высшего уровня — по 30 тыс. руб. Для офицерского состава полка тарифы были выше.

Согласно данным военсуда, помощь в организации сбора «взносов» капитану оказывал один из прапорщиков полка, отвечающий за физподготовку, который, в свою очередь, привлек еще четырех человек (материалы в отношении них выделены в отдельное производство). Собранные деньги, указывается в деле, они отнесли супруге прапорщика, которая в дальнейшем уже под контролем сотрудников ФСБ передала их капитану Новицкому.

При передаче денег на требование оперативников следовать за ними офицер запрыгнул в автомобиль и нажал педаль газа. Чекисты, пытаясь остановить водителя, повисли на машине. Помощник комполка протащил их несколько метров, а затем, сделав резкий маневр, сбросил на тротуар и скрылся.

В последующем офицера задержали. Военные следователи предъявили ему обвинение по 27 эпизодам получения взяток (ч. 3 ст. 290 и ст. 291.2 УК РФ) на общую сумму около 300 тыс. руб., а также в применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ). Ему грозило до восьми лет лишения свободы. В ходе следствия капитан признал вину.

В начале мая 2023 года материалы уголовного дела поступили в суд. Разбирательство уложилось в одно заседание. Наличие на иждивении малолетних детей и активная помощь раскрытию и расследованию преступления суд признал смягчающими наказание обстоятельствами.

Председательствующий в процессе судья Дмитрий Барсуков назначил обвиняемому полтора года заключения в колонии-поселении, штраф в размере 650 тыс. руб. и лишил звания капитана. Кроме того, в течение трех лет после освобождения экс-офицеру запретили занимать должности на государственной службе. Будут ли стороны обжаловать приговор, пока не ясно.

Константин Воронов

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