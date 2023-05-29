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Коммерсантъ FM
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«Волонтеры в помощь детям-сиротам» заявили о вреде, который арест Беркович наносит ее детям

В распоряжении «Ъ» оказался документ благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам», касающийся уголовного преследования театрального режиссера Евгении Беркович. В 2021 году Евгения Беркович обратилась в этот фонд за комплексным социально-психологическим сопровождением Анны и Киры — девочек, которые находятся под ее опекой. В документе президент «Волонтеров в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская сообщает «по месту требования»: смена опекунов приведет «к ухудшению эмоционального состояния детей и обострению симптомов стрессового посттравматического расстройства».

Евгения Беркович

Евгения Беркович

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Евгения Беркович

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Напомним, 10 апреля 2022 года в отношении режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук возбудили уголовное дело об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ; наказание от пяти до семи лет лишения свободы). Поводом стало содержание их спектакля о женщинах, завербованных террористами,— «Финист Ясный Сокол». 5 мая суд арестовал авторов спектакля на два месяца. С тех пор госпожа Беркович разлучена с несовершеннолетней Кирой и Анной, которая по состоянию здоровья также нуждается в помощи взрослых.

Они находятся под опекой Евгении Беркович с 2019 года. До этого девочки сменили несколько приемных семей, говорится в документе фонда; они сталкивались с жестоким отношением, что «не могло не отразиться на их психологическом состоянии». Президент фонда утверждает, что «на протяжении своего родительства Евгении Беркович удалось выстроить с Анной и Кирой отношения привязанности», а разлука с ней приведет детей к «повышению риска психопатологий и снижению способности познавательной деятельности».

10 мая Евгения Беркович обжаловала решение суда об аресте, ее рассмотрят 30 мая.

Спектакль «Финист Ясный Сокол» рассказывает о российских женщинах, которые были завербованы в Сети радикальными исламистами. Он поставлен по пьесе Светланы Петрийчук, которая была написана на основе реальных приговоров и протоколов допросов. В 2022 году постановка стала лауреатом премии «Золотая маска» в номинациях «Лучшая работа художника по костюмам» и «Лучшая работа драматурга». Уголовное дело против авторов было возбуждено на основании экспертизы религиоведа Романа Силантьева.

Как ранее сообщал «Ъ»,17 мая Российский еврейский конгресс (РЕК) обратился к председателю СК Александру Бастрыкину с просьбой проверить ряд публичных высказываний господина Силантьева. По мнению организации, в них могут содержаться признаки разжигания межнациональной и межрелигиозной розни. Позже Духовное управление мусульман Российской Федерации выступило в поддержку обращения РЕК.

Подробнее — в материале «Ъ» «Экспертиза межнациональной розни».

Полина Ячменникова

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