Экспертиза межнациональной розни

Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ потребовало провести проверку высказываний руководителя лаборатории деструктологии Московского государственного лингвистического университете им. Мориса Тореза Романа Силантьева «на предмет разжигания межнациональной розни и привлечь его к установленной законом ответственности». Представители мусульман тем самым поддержали обнародованное ранее обращение к главе СКР руководства Российского еврейского конгресса (РЕК). Господин Силантьев выступил автором экспертизы по делу об оправдании терроризма в театральной постановке «Финист Ясный Сокол» режиссера Евгении Беркович. Высказывания Романа Силантьева «формируют в обществе негативное отношение к евреям, а значит, его экспертиза по делу Евгении Беркович не может быть объективной», настаивают в РЕК. «Я остаюсь при своем мнении и считаю, что РЕК должен извиниться и помолчать»,— прокомментировал “Ъ” критику сам эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Силантьев в ответ на критику заявил, что в ДУМ его «давно не любят и это взаимно»

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Роман Силантьев в ответ на критику заявил, что в ДУМ его «давно не любят и это взаимно»

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Руководитель лаборатории деструктологии МГЛУ Роман Силантьев стал объектом критики после высказываний в связи с экспертной оценкой по делу об оправдании терроризма, возбужденному из-за спектакля «Финист Ясный Сокол».

Напомним, Замоскворецкий суд Москвы 5 мая арестовал на два месяца режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук. Их обвиняют по уголовному делу об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ; наказание от пяти до семи лет лишения свободы), признаки которого следствие обнаружило в их театральной постановке. Спектакль «Финист Ясный Сокол», рассказывающий о вербовке россиянок террористами через сайты знакомств, получил две премии «Золотая маска». За его создателей в суде поручились десятки знаменитостей, включая Олега Меньшикова и Константина Райкина. При этом фигурирующая в деле «деструктологическая экспертиза» свидетельствует о героизации запрещенной ИГИЛ, идеологии радикального феминизма и «борьбе с андроцентричным общественным укладом России». Экспертами выступили директор Центра лингвистической экспертизы МГЛУ Галина Хизреева и Роман Силантьев.

Внимание к фигуре господина Силантьева привлекли члены РЕК, которые 17 мая обратились к председателю СКР Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку его высказываний на предмет разжигания межнациональной розни. Поводом стал комментарий эксперта на ресурсе Lomovka, в котором он привел, в частности, детали своей экспертной оценки спектакля.

«Поступил запрос нам, мол, создается из спектакля такое впечатление, что якобы в ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в России) лучше, чем в России,— привело выдержки из выступления господина Силантьева РБК.— Якобы настолько плохо в нашей стране жить, что надо понять и простить тех девушек, которые предпочли русским молодым людям террористов».

«Потому это недопустимо, особенно когда за это премии театральные дают, когда это пиарится,— рассказал эксперт.— Даже когда это, простите, люди еврейской национальности делают. Я уже не первый раз наблюдаю, что евреи активно за ваххабитов выступают, такое ощущение, что назло русским».

Представители еврейской общественности нашли в словах господина Силантьева «множество антисемитских предрассудков». Авторы убеждены, что высказывания Романа Силантьева «формируют в обществе негативное отношение к евреям, а значит, его экспертиза по делу Евгении Беркович не может быть объективной». «Роман Силантьев транслирует бытовые предрассудки, которые разжигают межнациональную рознь,— отмечают представители еврейской общественности.— Чем заканчивается такая риторика, показали события 1930–1940-х годов».

Ответа от главы СКР, а также из прокуратуры Москвы (в ведомство направлена копия заявления) члены РЕК пока не получили. При этом в четверг они обрели союзников в мусульманском сообществе.

«Мы полностью солидаризируемся с обращением РЕК на имя Александра Бастрыкина с просьбой провести проверку по факту высказываний гражданина Силантьева Р. А. на предмет разжигания межнациональной розни и привлечь его к установленной законом ответственности»,— говорится в письме первого заместителя председателя Духовного управления мусульман России Дамира Мухетдинова президенту РЕК Юрию Каннеру. В послании также говорится о «недопустимости любых действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии».

Глава РЕК Юрий Каннер в разговоре с “Ъ” высказал убеждение, что Роман Силантьев «говорит антисемитской риторикой, хотя, может, сам этого и не замечает, он пропитан антисемитизмом».

«Мы сделали экспертизу высказываний господина Силантьева (экспертом выступил доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка РГПУ им. А. И. Герцена, старший научный сотрудник отдела теории грамматики Института лингвистических исследований РАН Михаил Дымарский.— “Ъ”) и в соответствии с российским законодательством обратились в Следственный комитет,— продолжил господин Каннер.— Мы бьем в колокола, мы кричим, что тот человек, который делал экспертизу на спектакль,— антисемит. Да, это ненаказуемо, но его действия должны получить соответствующую оценку правоохранительных органов».

Господин Силантьев, которого “Ъ” попросил прокомментировать ситуацию, заметил, что относится к критике в свой адрес «саркастически»:

«Они мне инкриминируют заявление о том, что некоторое количество евреев вступило в исламистские организации и там скончалось, что есть евреи, которые не любят русских». Эксперт уточнил, что «никаких обидных изречений в адрес евреев не делал».

«Я хотел привлечь внимание к людям, которые, будучи этническими евреями, пропагандируют идеи тех организаций, которые хотели евреев убить,— заметил он.— Об этом надо говорить, а не отрицать наличие этого печального факта». Господин Силантьев уточнил, что в Духовном управлении мусульман его «давно не любят и это взаимно». «Но есть объективная реальность: у муфтия Равиля Гайнутдина (возглавляет ДУМ.— “Ъ”) есть предупреждение от прокуратуры о недопустимости нарушения антиэкстремистского закона, а у меня нет». Отметим, господин Гайнутдин получил предостережение от прокуратуры в 2010 году за приглашение на одну из своих конференций гражданина Турции, который оказался последователем религиозного объединения «Нурджулар» — ранее оно было признано ВС РФ экстремистским, а его деятельность запрещена на территории России.

Роман Силаньев коснулся и сделанного РЕК заявления о том, что организация намерена «внимательно следить за судебным процессом по делу Евгении Беркович, потому что в нем прослеживаются признаки антисемитизма». Господин Силантьев предположил, что режиссер Беркович то ли «по неграмотности, то ли сознательно замаскировала протеррористический спектакль под антитеррористический». «Познакомившись с другими произведениями Беркович, я подозреваю, что все было сделано сознательно, но разбираться с этим должен суд,— сказал господин Силантьев.— Я остаюсь при своем мнении и считаю, что РЕК должен извиниться и помолчать».

Павел Коробов