И дольше века длится угль

Правительство решило продлить действие временных правил очередности перевозок на Восточном полигоне до конца года. Потом предполагают вернуться к прежнему порядку — правилам недискриминационного доступа (ПНД). Изначально временные правила, в отличие от ПНД, были направлены на увеличение вывоза неугольных грузов, однако после того, как в них был закреплен приоритет пропуска экспортного угля в рамках поручения президента, разница между документами сильно сгладилась. А поскольку в ПНД планируют учесть все решения, закрепленные во временных правилах, документы окончательно сблизятся.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

На заседании президиума правкомиссии по транспорту 26 мая решено продлить временные правила определения очередности перевозок грузов на Восточном полигоне, срок действия которых должен был истечь 1 июля. Как пояснили „Ъ“ в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова, большинство участников заседания высказались за их продление. «По результатам обсуждения предложение о продлении до конца года действия временных правил было поддержано»,— добавили там. Такое решение предлагал глава ОАО РЖД Олег Белозеров на итоговом правлении монополии в середине февраля.

В марте 2022 года действовавшие на Восточном полигоне правила недискриминационного доступа, дававшие приоритет прежде всего экспортным сырьевым грузам, были приостановлены (см. „Ъ“ от 9 марта 2022 года) и заменены временными правилами. Те были направлены на высвобождение мощностей Восточного полигона под грузы с более высокой добавленной стоимостью, чем уголь, в приоритете также оказывались внутрироссийские перевозки, отправки грузов предприятий, потерявших европейские рынки сбыта, и т. п. (см. „Ъ“ от 15 марта 2022 года).

По данным ОАО РЖД, с начала действия временных правил по конец 2022 года перевозки неугольных грузов на Восточном полигоне выросли на 3,5% к 2021 году, в том числе на 45,5% увеличились перевозки цветных металлов, химикатов и бумаги, на 40,2% — контейнеров, а более 700 предприятий впервые смогли отправить свою продукцию в восточном направлении.

В первоначальной редакции временных правил весь экспортный уголь, включая тот, что вывозится из Кузбасса, Хакасии, Бурятии и Тувы в гарантированном объеме по поручениям президента РФ, оказался в предпоследней категории очередности. Ранее он занимал основные мощности Восточного полигона. Экспортные отгрузки угля из этих регионов резко просели (см. „Ъ“ от 7 июня 2022 года), после чего угольщики добились восстановления приоритета этих отправок (см. „Ъ“ от 29 июня 2022 года). По итогам первого квартала 2023 года уголь продолжил занимать 70% от экспортного грузопотока на Восточном полигоне. ОАО РЖД отмечало, что, если во втором квартале переместить уголь, едущий на экспорт по поручениям президента и правительства, из третьей в общую для угля шестую категорию очередности, можно на 2 млн т увеличить вывоз более высокодоходных грузов, нарастить ВВП на 25 млрд руб. и увеличить доходы ОАО РЖД на 1 млрд руб. (см. „Ъ“ от 15 мая).

Как следует из материалов ОАО РЖД, которые видел „Ъ“, в прошлом году во временные правила был внесен ряд изменений, в частности, приоритизация экспортных перевозок угольных компаний и повышение приоритета для коксующегося угля и антрацита (в результате доля коксующегося угля в угольном экспорте на восток выросла с 36% в 2022 году до 48% в 2023-м). Также был снижен приоритет транзитных контейнерных перевозок из недружественных стран, в результате чего на май 2023 года транзит контейнеров между недружественными странами не согласовывается, а объем транзита контейнеров из дружественных стран в недружественные упал более чем на 50%. В конце марта было принято решение о приоритете для лесной продукции: в мае принято на 96% больше заявок на перевозку от предприятий — производителей ЛПК по спискам Минпромторга. 4 мая введен повышенный приоритет внутри контейнерных перевозок для экспорта сельскохозяйственных и продовольственных грузов, для перевозок грузов, связанных с формированием государственного материального резерва, и для транзитных грузов, перевозимых в объемах, гарантированных межправсоглашениями.

По информации собеседника „Ъ“, знакомого с ситуацией, с 2024 года все же планируется вернуться к ПНД, отказавшись от временных правил. Однако в ПНД предлагается учесть все решения, закрепленные во временных правилах, что, по его словам, приведет их к полному сближению.

Глава «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает, что решение о продлении временных правил ожидаемо и что постоянство даже несовершенных правил лучше, чем их резкое изменение. По его мнению, в ситуации, когда диспетчеризация на сети продолжает ухудшаться, к тому же наступает период летних ремонтов, любая турбулентность приведет к ухудшению ритмичности движения.

Наталья Скорлыгина, Евгений Зайнуллин