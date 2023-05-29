«Мценский элеватор» планирует вложить более 700 млн рублей в производство и хранение муки в ОЭЗ «Орел»

Министерство экономического развития РФ зарегистрировало седьмым резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Орел» ООО «Мценский элеватор». В корпорации развития Орловской области 29 мая уточнили, что это произошло еще 22 мая.

Компания планирует построить мукомольный комбинат за более чем 700 млн руб. Мощность производства сортовой муки составит 150 т в сутки. Также проект предполагает строительство элеваторного комплекса мощностью единовременного хранения 20 тыс. т, включая приемку, подработку, сушку и хранению зерна. Инвестор может создать 40 новых рабочих мест.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Мценский элеватор» зарегистрировано в Орловской области в июле 2022 года для хранения и складирования зерна. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Финансовые показатели не раскрываются. Гендиректор — Владислав Букреев. Единственный владелец — АО «Московское отделение Пензенского научно-исследовательского электротехнического института». Ранее им владели столичное ООО корпорация «Интерпроект» (90%) и ФГУП «Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт». Корпорация исключена из ЕГРЮЛ по инициативе налоговых органов. Институт реорганизован в АО. Среди учрежденных им компаний «Мценского элеватора» нет. Актуальные учредители орловской компании не раскрываются.

Компания намерена производить в ОЭЗ муку высшего и первого сорта, а также отруби. Кроме того, она планирует организовать сбыт продукции в России и за рубежом.

О других аграрных проектах в ОЭЗ читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Орел" перешел на зерно».

Александр Прытков

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