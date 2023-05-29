Власти Краснодара обратятся в ЗСК с инициативой пересмотреть трек-листы в караоке-клубах

Представители администрации Краснодара на встрече с депутатами Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) и владельцами караоке-клубов выработали предложения по пересмотру репертуара в увеселительных заведениях. Об этом сообщается пресс-служба краснодарской мэрии.

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Инициативу внести изменения в систему Evolution и AST рассмотрят на краевом уровне. По итогам встречи было решено создать рабочую группу, которые смогут оперативно решать возникающие вопросы.

«Законодательство не регламентирует список композиций для общественных заведений, мы основываемся на этических нормах. Давайте придем к резолюции, которую мы будем развивать на краевом уровне»,— отметил депутат ЗСК Владислав Граф-Колесник.

Ранее краснодарская полиция начала проверку караоке-клуба «Ля Мажор» из-за играющей в заведении песни Верки Сердючки (псевдоним украинского артиста Андрея Данилко) со словами «Ще не вмерла Украина». Мэр Краснодара поручил провести работу с караоке-клубами.

Олег Исаев

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