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В действиях мэра не нашли преступления

Суд огласил приговор главе Троицка Александру Виноградову

В Челябинской области суд оправдал действующего мэра Троицка Александра Виноградова по делу о превышении должностных полномочий. Следствие считало, что в 2019 году глава города незаконно инициировал передачу имущества теплоснабжающей организации в аренду третьим лицам, причинив ущерб 9 млн руб. Александр Виноградов вину отрицал и настаивал на том, что действовал в интересах горожан, которые могли остаться без тепла. Ранее по аналогичному обвинению был осужден вице-мэр Троицка Вадим Герман.

Александр Виноградов объяснял свои действия защитой интересов горожан, которые рисковали остаться без тепла

Александр Виноградов объяснял свои действия защитой интересов горожан, которые рисковали остаться без тепла

Фото: пресс-служба администрации Троицка

Александр Виноградов объяснял свои действия защитой интересов горожан, которые рисковали остаться без тепла

Фото: пресс-служба администрации Троицка

Троицкий городской суд 29 мая вынес оправдательный приговор Александру Виноградову, обвиняемому в превышении должностных полномочий (ч. 2. ст. 286 УК РФ). Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщили в пресс-служба горсуда.

«Принято решение по предъявленному обвинению: Александра Виноградова оправдать в связи с отсутствием в его действиях состава преступления»,— сообщили в суде. Приговор не вступил в законную силу.

По версии следствия, в 2019 году глава Троицка, превысив свои полномочия, инициировал передачу оборудования теплоснабжающей компании ЗАО «Теплосервис» в аренду другой организации. В результате были нарушены права хозяйствующего субъекта. Речь идет о событиях октября 2019 года, когда руководство мэрии, основываясь на решении комиссии по ЧС, без конкурсных процедур передало право распоряжаться оборудованием в центральных тепловых пунктах ООО «Перспектива».

Государственный обвинитель просил суд приговорить Александра Виноградова к шести годам реального лишения свободы.

Мэр вину не признал. По версии стороны защиты, он действовал в интересах горожан, поскольку из-за действий группы компаний, в которую входил «Теплосервис», жители могли остаться без тепла накануне зимы. «На мой взгляд, суд принял объективное решение. Мы изначально считали, что он невиновен, и просили полностью оправдать. Мой подзащитный выполнял свои функциональные обязанности главы и действовал в интересах горожан»,— сказал адвокат Евгений Гаврюшов в разговоре с «Ъ-Южный Урал». По его мнению, с большой вероятностью дело будет рассматриваться в апелляции.

В прокуратуре Челябинской области сообщили, что решение об обжаловании будет принято после изучения приговора.

Обвинение в превышении полномочий следователи предъявили Александру Виноградову в марте 2021 года. Ранее, в декабре 2020 года, по аналогичным основаниям был задержан вице-мэр Вадим Герман. Главу 12 марта суд заключил под стражу. Однако уже через полторы недели Челябинский областной суд заменил меру пресечения на домашний арест. В мае 2021 года главу отпустили на свободу под залог 500 тыс. руб. В том же месяце региональное управление Следственного комитета РФ сообщило, что в суд переданы уголовные дела мэра Троицка и его заместителя, полностью признавшего вину и заключившего сделку со следствием. В ноябре 2021 года суд признал Вадима Германа виновным в превышении полномочий и приговорил к штрафу 50 тыс. руб.

Процесс по делу Александра Виноградова затянулся. Весной прошлого года судья по делу взяла самоотвод, и рассмотрение началось заново. Практически все время, пока шло следствие и суд, глава Троицка не прекращал исполнять свои обязанности, несмотря на ходатайства прокуратуры отстранить его.

Александру Виноградову 43 года. Он руководит Троицком с 2014 года. В первый раз он победил на прямых выборах, затем был переизбран депутатами в 2019 году. До того как возглавить Троицк, жил в Магнитогорске, работал в структурах ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», руководил городскими муниципальными предприятиями «Спецавтохозяйство» и «Маггортранс». Мэр Троицка до Александра Виноградова, Виктор Щекотов, в 2015 году был осужден на пять с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима за превышение полномочий и получение взяток на сумму более 3,5 млн руб. от местных предпринимателей за предоставление земельных участков и передачу муниципального имущества. Уже весной 2017 года Виктор Щекотов вышел на свободу по УДО.

Юлия Гарипова

  • Коммерсантъ (Челябинск) №94 от 30.05.2023, стр. 8

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