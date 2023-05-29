В действиях мэра не нашли преступления

В Челябинской области суд оправдал действующего мэра Троицка Александра Виноградова по делу о превышении должностных полномочий. Следствие считало, что в 2019 году глава города незаконно инициировал передачу имущества теплоснабжающей организации в аренду третьим лицам, причинив ущерб 9 млн руб. Александр Виноградов вину отрицал и настаивал на том, что действовал в интересах горожан, которые могли остаться без тепла. Ранее по аналогичному обвинению был осужден вице-мэр Троицка Вадим Герман.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Виноградов объяснял свои действия защитой интересов горожан, которые рисковали остаться без тепла

Фото: пресс-служба администрации Троицка Александр Виноградов объяснял свои действия защитой интересов горожан, которые рисковали остаться без тепла

Фото: пресс-служба администрации Троицка

Троицкий городской суд 29 мая вынес оправдательный приговор Александру Виноградову, обвиняемому в превышении должностных полномочий (ч. 2. ст. 286 УК РФ). Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщили в пресс-служба горсуда.

«Принято решение по предъявленному обвинению: Александра Виноградова оправдать в связи с отсутствием в его действиях состава преступления»,— сообщили в суде. Приговор не вступил в законную силу.

По версии следствия, в 2019 году глава Троицка, превысив свои полномочия, инициировал передачу оборудования теплоснабжающей компании ЗАО «Теплосервис» в аренду другой организации. В результате были нарушены права хозяйствующего субъекта. Речь идет о событиях октября 2019 года, когда руководство мэрии, основываясь на решении комиссии по ЧС, без конкурсных процедур передало право распоряжаться оборудованием в центральных тепловых пунктах ООО «Перспектива».

Государственный обвинитель просил суд приговорить Александра Виноградова к шести годам реального лишения свободы.

Мэр вину не признал. По версии стороны защиты, он действовал в интересах горожан, поскольку из-за действий группы компаний, в которую входил «Теплосервис», жители могли остаться без тепла накануне зимы. «На мой взгляд, суд принял объективное решение. Мы изначально считали, что он невиновен, и просили полностью оправдать. Мой подзащитный выполнял свои функциональные обязанности главы и действовал в интересах горожан»,— сказал адвокат Евгений Гаврюшов в разговоре с «Ъ-Южный Урал». По его мнению, с большой вероятностью дело будет рассматриваться в апелляции.

В прокуратуре Челябинской области сообщили, что решение об обжаловании будет принято после изучения приговора.

Обвинение в превышении полномочий следователи предъявили Александру Виноградову в марте 2021 года. Ранее, в декабре 2020 года, по аналогичным основаниям был задержан вице-мэр Вадим Герман. Главу 12 марта суд заключил под стражу. Однако уже через полторы недели Челябинский областной суд заменил меру пресечения на домашний арест. В мае 2021 года главу отпустили на свободу под залог 500 тыс. руб. В том же месяце региональное управление Следственного комитета РФ сообщило, что в суд переданы уголовные дела мэра Троицка и его заместителя, полностью признавшего вину и заключившего сделку со следствием. В ноябре 2021 года суд признал Вадима Германа виновным в превышении полномочий и приговорил к штрафу 50 тыс. руб.

Процесс по делу Александра Виноградова затянулся. Весной прошлого года судья по делу взяла самоотвод, и рассмотрение началось заново. Практически все время, пока шло следствие и суд, глава Троицка не прекращал исполнять свои обязанности, несмотря на ходатайства прокуратуры отстранить его.

Александру Виноградову 43 года. Он руководит Троицком с 2014 года. В первый раз он победил на прямых выборах, затем был переизбран депутатами в 2019 году. До того как возглавить Троицк, жил в Магнитогорске, работал в структурах ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», руководил городскими муниципальными предприятиями «Спецавтохозяйство» и «Маггортранс». Мэр Троицка до Александра Виноградова, Виктор Щекотов, в 2015 году был осужден на пять с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима за превышение полномочий и получение взяток на сумму более 3,5 млн руб. от местных предпринимателей за предоставление земельных участков и передачу муниципального имущества. Уже весной 2017 года Виктор Щекотов вышел на свободу по УДО.

Юлия Гарипова