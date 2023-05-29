Башкирский реском КПРФ призвал однопартийцев не участвовать в акциях протеста

Башкирский реском КПРФ опубликовал на официальном сайте призыв не участвовать в протестных акциях.

Как следует из сообщения, «особую тревогу» региональных коммунистов «вызывают протестные акции в башкирском Зауралье», где ранее состоялись народные сходы против разработки месторождений природных ресурсов.

В сообщении отмечается, что КПРФ поддерживает протест «против капитализма и власти олигархов», которые, «начинают стравливать людей и сеять смуту, исподволь подменять сам смысл протестов».

«Мы публично заявляем, что Башкирский реском КПРФ осуждает любые деструктивные и провокационные действия против государства и против народа, а также не поддерживает участие в провокациях некоторых наших однопартийцев Урала Сагитова, Анастасии Салимовой, Раиса Хафизова, Ильдара Юмагулова и других. Мы предостерегаем членов партии от подобных действий, несовместимых со званием коммуниста»,— отмечают в рескоме.

Олег Вахитов

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