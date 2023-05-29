«После этого матча "Ростову " начали давать совсем другие оценки»

Серебро и бронзу чемпионата России по футболу разыграют ЦСКА, «Спартак» и «Ростов». Армейцы в минувший уикенд потеряли очки, сыграв вничью с «Краснодаром» (0:0), с таким же счетом завершилась игра «Спартак»—«Пари НН». «Ростов» свой домашний матч выиграл у «Ахмата» — 3:2. Теперь в турнирной таблице у армейцев 55 очков, у красно-белых — 54, а у дончан — 53. Последний тур РПЛ пройдет 3 июня. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Главные претенденты на медали — ЦСКА и «Спартак» — после скандального дерби выдали две нулевые ничьи. Армейцы — с крепким «Краснодаром», которому уже ничего не нужно, а «Спартак» — с «Пари НН», который пытается вырваться из опасной зоны стыковых матчей. Так что южане отнеслись к результату спокойно, тем более что впереди у «Краснодара» и ЦСКА финал Кубка России. А футболисты из Нижнего Новгорода не скрывали радости, зацепив очко с фаворитом, да еще и в Москве. Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран даже позволил себе намекнуть на возможную победу:

«При счете 0:0 всегда хочется большего. Где-то, может, и немного не хватает мастерства. Влияет и уровень футболистов при всем уважении к своей команде, но они стараются компенсировать самоотдачей».

Но все же расклады внизу турнирной таблицы — это одно, а борьба за медали — совершенно другая история. И после того как оступились ЦСКА и «Спартак» у «Ростова» появился шанс. Для этого надо было обыгрывать набравший ход «Ахмат», и команды выдали невероятный матч.

«Ростов» начал в сумасшедшем темпе и уже к 12-й минуте вел 2:0. Но в концовке тайма «Ахмат» счет сравнял, и первая половина встречи чуть не завершилась массовой дракой. Арбитр Виталий Мешков показал в этом эпизоде сразу шесть желтых карточек. В перерыве журналисты, конечно, пытались выяснить, что же там случилось между игроками, и нападающий «Ростова» — автор дубля Егор Голенков — выдал фразу, которая вполне может стать мемом:

«Почему случилась потасовка и были показаны сразу шесть карточек? Наверное, из-за того, что две команды заряжены, и как бы вот».

На поле футболисты «Ростова» и «Ахмата» выражали свои мысли яснее, спорили с арбитром и, конечно, не щадили друг друга. Итог: 13 желтых карточек, одна красная и победа «Ростова» (3:2). Важнейший гол забил защитник Данила Прохин. После этого матча эксперты начали давать «Ростову» совсем другие оценки. Игрой команды Валерия Карпина искренне восхищался экс-тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов:

«Браво! "Ростову" надо отжать должное. Сначала вести 2:0, потом соперник сравнял счет (2:2), и команда вытащила из себя максимум — это дорогого стоит. Особенно на фоне разговоров о том, что "Ростов" сдает позиции».

У команд, которым уже нечего ловить в этом сезоне, таких страстей на поле нет, а голов порой много. Самый результативный матч тура выдали «Динамо» и «Локомотив». Болельщики увидели шесть забитых мячей. Железнодорожники взяли верх (4:2). Артем Дзюба отличиться не смог, но на выпад известного хоккеиста Александра Овечкина после матча ответил. Воспитанник «Динамо» Овечкин сказал, что Дзюба слабенький, и на поле с ним легко потолкаться. Благодушный Артем простил звезду НХЛ:

«Александра Овечкина я прощаю. С таким милым пузиком можно себе позволить. Но на самом деле он увидел, кто сегодня сильный, а кто не очень. Поэтому с Сашенькой можно потолкаться с удовольствием».

Игривый тон Дзюбы понять можно. «Локомотив» уже фактически завершил сезон. Турнирные претензии есть лишь у нескольких клубов. В последнем туре ЦСКА встречается с «Ростовом». Здесь, что называется, без комментариев — победитель может стать вице-чемпионом.

«Спартак», который также претендует на медали, встречается в последнем туре с «Крыльями Советов», которые пытаются уйти из зоны стыковых матчей, к тому же сейчас уступили воронежскому «Факелу». Так что в последней игре сезона на своем поле вполне могут доставить красно-белым много неприятностей. Именно в этих двух встречах будут разыграны серебряные и бронзовые награды чемпионата.

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