«Крылья Советов» в Воронеже проиграли «Факелу» в матче РПЛ

В воскресенье, 28 мая, самарские «Крылья Советов» проиграли в Воронеже местному «Факелу» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1.

После поражения от прямого конкурента в борьбе за выживание самарская команда с 29 очками опустилась на 13-е место в турнирной таблице и близка к тому, чтобы финишировать в зоне стыковых матчей. «Факел» набрал 30 баллов и поднялся на 12-ю позицию.

В 30-м туре РПЛ «Факел» на выезде сыграет с санкт-петербургским «Зенитом», а «Крылья Советов» примут московский «Спартак». Игры пройдут 3 июня.

Андрей Сазонов