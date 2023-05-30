«Юг Руси» сместился на восток

Рост торговли между Россией и Китаем стимулирует агрохолдинги рассматривать возможности для развития на Дальнем Востоке. Так, крупный производитель растительных масел «Юг Руси» заинтересовался покупкой племенного завода «Комсомолец», управляющего около 188 тыс. га сельхозземель в Забайкалье. Интегрировать отдаленный бизнес в группу может быть сложно, а перспективы развития аграрного экспорта в Китай остаются под вопросом.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Структура ГК «Юг Руси» получила предварительное согласие Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на приобретение 100% АО «Племенной завод "Комсомолец"». Решение опубликовано в базе ФАС. В ГК «Юг Руси» и «Комсомольце» комментарии не предоставили. Собеседник “Ъ” на рынке уточняет, что, несмотря на согласие ФАС, договоренности о закрытии сделки между сторонами пока нет.

По данным BEFL, у «Комсомольца» на середину 2022 года было 188 тыс. га сельхозземель и компания входила в топ-30 крупных владельцев агроземель.

Выращивает масличные и зерновые в Забайкалье, в том числе на экспорт в Китай. В 2020 году основной культурой для «Комсомольца» был рапс, также выращивал пшеницу, ячмень, овес, лен. На конец 2022 года по 50% акций владели Константин и Валерий Нагели. Константин Нагель занимался золотодобычей и был депутатом заксобрания Забайкальского края первого созыва. В марте 2023 года бизнесмен скончался, сообщали в парламенте региона.

«Юг Руси» — один из основных производителей и экспортеров растительных масел в России. Объединяет девять маслозаводов, крупнейший из которых находится в Ростове-на-Дону. В сезоне 2021/22 года «Юг Руси» обеспечивал 12% выпуска сырого подсолнечного масла и 28% бутилированного, сказано в отчете группы «Русагро».

В 2022 году у «Комсомольца» возникли трудности: сложные погодные условия привели к переносу уборочной кампании и нарушениям отгрузок покупателям.

Кроме того, в 2022 году действовали повышенные пошлины на экспорт рапса в 30%, отгрузки в Китай нарушались из-за ограничений в пандемию, а ужесточение западных санкций привело к росту себестоимости производства, говорится в отчетности компании. В марте 2023 года Валерий Нагель говорил отраслевому изданию «Агроинвестор», что у «Комсомольца» возникли проблемы со средствами для посевной кампании.

«Юг Руси» ранее владел около 200 тыс. га сельхозземель в разных регионах страны, продав этот бизнес в 2022 году ООО «Агротехнологии» из Краснодара. Источники “Ъ” говорили, что компания выступает в интересах Агрокомплекса им. Н. И. Ткачева экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева. В «Юге Руси» указывали, что покупатель — самостоятельная организация. В 2022 году, по данным налоговой службы, «Агротехнологии» направили на приобретение долей в компаниях 34,6 млрд руб.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов не исключает, что «Югу Руси» интересно встроиться в популярную сегодня историю развития отношений и торговли России и Китая, рассчитывая на сохранение возможности экспорта рапса из Забайкальского края.

Экспорт рапса из России запрещен до 31 августа 2023 года, но поставки через пункт пропуска Забайкальск были возможны до 31 марта. Как отмечает господин Сизов, «Юг Руси» давно интересуется выходом на Дальний Восток, несколько лет назад у группы был проект по переработке сои и масленичных в Приморье.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько отмечает, что потенциал для роста аграрного экспорта в Китай есть, а рапс в Забайкалье может быть одной из немногих интересной крупным агрохолдингам культур. Но, говорит Андрей Сизов, из-за удаленности от европейской части и юга РФ управлять агрохолдингом в этом регионе будет сложно. Кроме того, добавляет он, несмотря на политические заявления, Китай до сих пор не спешит снимать ограничения на поставки российского продовольствия, в том числе пшеницы и свинины.

Анатолий Костырев