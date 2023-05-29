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Коммерсантъ FM
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Суд «ореховских» не пожалел

По делу об убийствах и покушениях вынесен жесткий приговор

Мособлсуд вынес приговор по делу нескольких бывших участников ореховского организованного преступного сообщества (ОПС), некогда одного из самых мощных и кровавых в России. Фигурантам инкриминировались более полутора десятка убийств, покушения, участие в ОПС, бандитизм, а также незаконный оборот оружия. Среди жертв «ореховских» — адвокат Татьяна Акимцева, застреленная в 2014 году. Один из подсудимых Сергей Фролов (Болтон) получил пожизненное лишение свободы, его подельники — от 10 до 19 лет колонии.

Один из подсудимых Сергей Фролов (Болтон)

Один из подсудимых Сергей Фролов (Болтон)

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Один из подсудимых Сергей Фролов (Болтон)

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Сергею Фролову (Болтон), которого следственные органы считают одним из активных участников ореховской преступной группировки, ГСУ СКР по Московской области инкриминировало совершение 16 убийств, покушения на убийство пятерых человек и приготовление к убийству еще одного, а также бандитизм, участие в ОПС и незаконный оборот оружия (ст. 102 УК РСФСР, ст. ст. 105, 209, 210, 222 УК РФ). Шестеро остальных подсудимых обвинялись по нескольким эпизодам покушений, в бандитизме и незаконном обороте оружия.

По материалам уголовного дела члены группировки под руководством Болтона «тщательно планировали преступления, не оставляя после себя ни малейших "зацепок"».

Самые резонансные преступления, которые, по версии следствия, были совершены при непосредственном участии Сергея Фролова — нападение 17 июля 2010 года на автомобиль гендиректора фирмы «Одинцовское подворье» Сергея Журбы (бизнесмен и водитель получили ранения, а охранник был убит), расстрел 28 марта 2013 года бывшего члена ОПС, который являлся свидетелем по уголовному делу в отношении группировки и сотрудничал со следствием, убийство 22 июля 2014 года водителя господина Журбы, выжившего при первом покушении, и другие.

Большой резонанс вызвала расправа «ореховских» над адвокатом Татьяной Акимцевой, которая представляла интересы предпринимателя Журбы.

Ее вместе с водителем, по материалам дела, 12 сентября 2014 года Фролов убил возле подъезда, где жила юрист.

После совершенного преступления киллер скрылся на машине под управлением другого члена группировки — Игоря Сосновского, который ожидал его в условленном месте.

Также на счету «ореховских», по данным правоохранителей, убийство 24 октября 2014 года заместителя генерального директора фирмы «Одинцовское подворье» и его жены.

Сергей Фролов находился в розыске с 1998 года. В августе 2015 года его удалось задержать в Тверской области, где он проживал по подложным документам. Отметим, что лидеры ОПС уже осуждены, некоторые из них получили пожизненные или длительные сроки.

В итоге Мособлсуд приговорил Фролова к пожизненному лишению свободы, а его сообщников — к лишению свободы на сроки от 10 до 19 лет с отбыванием наказания в колониях особого и строгого режимов.

Александр Александров

Фотогалерея

Кем были «ореховские» и что с ними стало

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Ореховская ОПГ сформировалась на юге Москвы в районе Шипиловской улицы в конце 1980-х годов. В нее в основном вошли молодые люди 18–25 лет, имеющие общие спортивные интересы. &lt;br> На фото: члены ОПГ Виктор Комахин (второй слева; застрелен в 1995 году) и Игорь Чернаков (третий слева; был убит в 1994 году на следующий день после убийства лидера ОПГ Сильвестра)

Ореховская ОПГ сформировалась на юге Москвы в районе Шипиловской улицы в конце 1980-х годов. В нее в основном вошли молодые люди 18–25 лет, имеющие общие спортивные интересы.
На фото: члены ОПГ Виктор Комахин (второй слева; застрелен в 1995 году) и Игорь Чернаков (третий слева; был убит в 1994 году на следующий день после убийства лидера ОПГ Сильвестра)

Фото: Автор неизвестен

В 90-е годы серьезную прибыль приносила игра в наперстки. Ореховские бригады крышевали наперсточников у магазинов «Польская мода», «Лейпциг», «Электроника», «Белград» у метро «Домодедовская» и «Юго-Западная»

В 90-е годы серьезную прибыль приносила игра в наперстки. Ореховские бригады крышевали наперсточников у магазинов «Польская мода», «Лейпциг», «Электроника», «Белград» у метро «Домодедовская» и «Юго-Западная»

Лидером группировки стал Сергей Тимофеев, получивший кличку Сильвестр за внешнее сходство с актером Сильвестром Сталлоне. Был убит 13 сентября 1994 года — его Mercedes 600 был взорван на 3-й Тверской-Ямской улице. Убийство Сильвестра стало ударом для ОПГ, а раздел его наследства стоил жизни большинству лидеров «ореховских». Убийцы до сих пор не найдены, а в числе возможных организаторов называли даже Бориса Березовского: именно с Сильвестром связывали покушение на бизнесмена летом 1994 года

Лидером группировки стал Сергей Тимофеев, получивший кличку Сильвестр за внешнее сходство с актером Сильвестром Сталлоне. Был убит 13 сентября 1994 года — его Mercedes 600 был взорван на 3-й Тверской-Ямской улице. Убийство Сильвестра стало ударом для ОПГ, а раздел его наследства стоил жизни большинству лидеров «ореховских». Убийцы до сих пор не найдены, а в числе возможных организаторов называли даже Бориса Березовского: именно с Сильвестром связывали покушение на бизнесмена летом 1994 года

Также ореховская ОПГ вымогала деньги у водителей, занимавшихся частным извозом у метро «Каширская». В 1989 году под контроль группировки перешли автозаправки Советского и Красногвардейского районов Москвы. &lt;br> На фото (слева направо): Андрей Пылев (Карлик; в тюрьме), Сергей Ананьевский (Культик, убит в 1996 году), Григорий Гусятинский (Гриша Северный; убит в 1995 году) и Сергей Буторин (Ося; получил пожизненное заключение)

Также ореховская ОПГ вымогала деньги у водителей, занимавшихся частным извозом у метро «Каширская». В 1989 году под контроль группировки перешли автозаправки Советского и Красногвардейского районов Москвы.
На фото (слева направо): Андрей Пылев (Карлик; в тюрьме), Сергей Ананьевский (Культик, убит в 1996 году), Григорий Гусятинский (Гриша Северный; убит в 1995 году) и Сергей Буторин (Ося; получил пожизненное заключение)

Фото: www.compromat.ru

По одной из версий, убийство Сильвестра могло быть местью за расстрел лидера бауманской ОПГ Валерия Длугача по кличке Глобус (на фото справа). Длугач был убит в 1993 году Александром Солоником — киллером курганской ОПГ, которая в тот момент сотрудничала с ореховской

По одной из версий, убийство Сильвестра могло быть местью за расстрел лидера бауманской ОПГ Валерия Длугача по кличке Глобус (на фото справа). Длугач был убит в 1993 году Александром Солоником — киллером курганской ОПГ, которая в тот момент сотрудничала с ореховской

Пока Сильвестр был жив, его власть объединяла несколько бригад, руководители которых дружили: пятиборец Игорь Абрамов (Диспетчер; убит в 1993 году), чемпион СССР 1981 года по боксу Олег Калистратов (Калистрат; убит в 1993 году), хоккеист Игорь Чернаков (Двоечник; на фото справа; убит в 1995 году), боксер Дмитрий Шарапов (Димон; убит в 1993 году), культурист Леонид Клещенко (Узбек-старший; на фото слева; убит в 1993 году)

Пока Сильвестр был жив, его власть объединяла несколько бригад, руководители которых дружили: пятиборец Игорь Абрамов (Диспетчер; убит в 1993 году), чемпион СССР 1981 года по боксу Олег Калистратов (Калистрат; убит в 1993 году), хоккеист Игорь Чернаков (Двоечник; на фото справа; убит в 1995 году), боксер Дмитрий Шарапов (Димон; убит в 1993 году), культурист Леонид Клещенко (Узбек-старший; на фото слева; убит в 1993 году)

В 1993–1994 годах в ореховскую ОПГ влилась медведковская группировка. &lt;br> На фото: один из лидеров «ореховских» Сергей Буторин (слева) с медведковским коллегой Андреем Пылевым (Карлик; сейчас отбывает тюремный срок)

В 1993–1994 годах в ореховскую ОПГ влилась медведковская группировка.
На фото: один из лидеров «ореховских» Сергей Буторин (слева) с медведковским коллегой Андреем Пылевым (Карлик; сейчас отбывает тюремный срок)

Одним из самых громких дел ореховской ОПГ было убийство связанного с криминальными кругами предпринимателя Отари Квантришвили. Он был убит 5 апреля 1994 года при выходе из Краснопресненских бань одним из «ореховских» — Алексеем Шерстобитовым (Леша Солдат; в 2008 году приговорен к 23 годам заключения)

Одним из самых громких дел ореховской ОПГ было убийство связанного с криминальными кругами предпринимателя Отари Квантришвили. Он был убит 5 апреля 1994 года при выходе из Краснопресненских бань одним из «ореховских» — Алексеем Шерстобитовым (Леша Солдат; в 2008 году приговорен к 23 годам заключения)

Наследники Сильвестра боролись за власть не один год. 4 марта 1996 года недалеко от посольства США на Новинском бульваре был убит ближайший помощник Сильвестра и его наследник в ОПГ Сергей Ананьевский (Культик; на фото в середине). Свое прозвище он получил, поскольку занимался культуризмом и был чемпионом СССР 1991 года по пауэрлифтингу. Как выяснилось позже, убийцей был член курганской ОПГ Павел Зеленин

Наследники Сильвестра боролись за власть не один год. 4 марта 1996 года недалеко от посольства США на Новинском бульваре был убит ближайший помощник Сильвестра и его наследник в ОПГ Сергей Ананьевский (Культик; на фото в середине). Свое прозвище он получил, поскольку занимался культуризмом и был чемпионом СССР 1991 года по пауэрлифтингу. Как выяснилось позже, убийцей был член курганской ОПГ Павел Зеленин

После смерти Сергея Ананьевского руководителем ОПГ стал Сергей Володин (Дракон; на фото слева). &lt;br>На фото: похороны Сергея Ананьевского на Хованском кладбище

После смерти Сергея Ананьевского руководителем ОПГ стал Сергей Володин (Дракон; на фото слева).
На фото: похороны Сергея Ананьевского на Хованском кладбище

Вскоре после убийства Сергея Ананьевского был расстрелян и Сергей Володин (справа). Новым лидером ОПГ стал Сергей Буторин (Ося)

Вскоре после убийства Сергея Ананьевского был расстрелян и Сергей Володин (справа). Новым лидером ОПГ стал Сергей Буторин (Ося)

Став лидером ОПГ, Сергей Буторин вступил в союз с «медведковскими» — братьями Андреем и Олегом Пылевыми (Малой и Саныч) и сотрудничал с курганской ОПГ, что не помешало ему стать заказчиком главного киллера «курганских» Александра Солоника. В 1996 году Буторин инсценировал собственные похороны и на время ушел в тень, а в начале 2000-х бежал в Испанию, но был арестован в 2001 году и приговорен к пожизненному заключению, которое сейчас и отбывает

Став лидером ОПГ, Сергей Буторин вступил в союз с «медведковскими» — братьями Андреем и Олегом Пылевыми (Малой и Саныч) и сотрудничал с курганской ОПГ, что не помешало ему стать заказчиком главного киллера «курганских» Александра Солоника. В 1996 году Буторин инсценировал собственные похороны и на время ушел в тень, а в начале 2000-х бежал в Испанию, но был арестован в 2001 году и приговорен к пожизненному заключению, которое сейчас и отбывает

Фото: Предоставлено Телеканалом НТВ

Александр Солоник (Валерьяныч) — киллер курганской ОПГ, причастный к убийству приемного сына «вора в законе» Япончика и лидера бауманской ОПГ Владислава Ваннера по кличке Бобон. Совершил три побега из-под стражи. Был убит в Греции в 1997 году членом ореховской ОПГ Александром Пустоваловым (Саша Солдат; в 2005 году приговорен к 22 годам тюрьмы) по приказу Сергея Буторина

Александр Солоник (Валерьяныч) — киллер курганской ОПГ, причастный к убийству приемного сына «вора в законе» Япончика и лидера бауманской ОПГ Владислава Ваннера по кличке Бобон. Совершил три побега из-под стражи. Был убит в Греции в 1997 году членом ореховской ОПГ Александром Пустоваловым (Саша Солдат; в 2005 году приговорен к 22 годам тюрьмы) по приказу Сергея Буторина

Фото: Wikipedia

Сергей Буторин (на фото) и его подельники стоят за множеством громких убийств: лидеров кунцевской группировки Александра Скворцова и Олега Кулигина, сокольнической группировки Владимира Кутепова (Кутепа) и других

Сергей Буторин (на фото) и его подельники стоят за множеством громких убийств: лидеров кунцевской группировки Александра Скворцова и Олега Кулигина, сокольнической группировки Владимира Кутепова (Кутепа) и других

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

Марат Полянский — киллер, участник ореховской и медведковской ОПГ. Был причастен к убийству киллера курганской ОПГ Александра Солоника, а также Отари Квантришвили. Был задержан в феврале 2001 года в Испании. В январе 2013 года приговорен к 23 годам лишения свободы

Марат Полянский — киллер, участник ореховской и медведковской ОПГ. Был причастен к убийству киллера курганской ОПГ Александра Солоника, а также Отари Квантришвили. Был задержан в феврале 2001 года в Испании. В январе 2013 года приговорен к 23 годам лишения свободы

Фото: Коммерсантъ / Александр Щербак  /  купить фото

Олег Пылев (на фото) был задержан в 2002 году в Одессе, Андрей Пылев — в 2003 году в Испании. Олег Пылев был приговорен к 24 годам лишения свободы, Андрей — к 21 году

Олег Пылев (на фото) был задержан в 2002 году в Одессе, Андрей Пылев — в 2003 году в Испании. Олег Пылев был приговорен к 24 годам лишения свободы, Андрей — к 21 году

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

23 октября 2014 года Мособлсуд приговорил одного из лидеров ореховского преступного сообщества Дмитрия Белкова (Белок) (на фото), который обвинялся в организации многочисленных убийств и покушений, к пожизненному заключению. Его подельник Олег Пронин (Аль Капоне), которому инкриминировалось убийство следователя Одинцовской военной прокуратуры Юрия Керезя (в 1998 году он первым начал расследование преступлений ОПГ), с учетом ранее внесенного семилетнего срока получил 24 года колонии

23 октября 2014 года Мособлсуд приговорил одного из лидеров ореховского преступного сообщества Дмитрия Белкова (Белок) (на фото), который обвинялся в организации многочисленных убийств и покушений, к пожизненному заключению. Его подельник Олег Пронин (Аль Капоне), которому инкриминировалось убийство следователя Одинцовской военной прокуратуры Юрия Керезя (в 1998 году он первым начал расследование преступлений ОПГ), с учетом ранее внесенного семилетнего срока получил 24 года колонии

Фото: Коммерсантъ / Сергей Бобылев

В августе 2015 года были арестованы ореховские «авторитеты» Сергей Фролов (Болтон) (на фото) и Игорь Сосновский (Чипит), находившиеся 17 лет в розыске. Следственные органы инкриминировали Болтону совершение 16 убийств, покушения на убийство пятерых человек и приготовление к убийству еще одного, а также бандитизм, участие в ОПС и незаконный оборот оружия. 29 мая 2023 года Мособлсуд назначил ему пожизненный срок заключения, его подельники получили от 10 до 19 лет колонии

В августе 2015 года были арестованы ореховские «авторитеты» Сергей Фролов (Болтон) (на фото) и Игорь Сосновский (Чипит), находившиеся 17 лет в розыске. Следственные органы инкриминировали Болтону совершение 16 убийств, покушения на убийство пятерых человек и приготовление к убийству еще одного, а также бандитизм, участие в ОПС и незаконный оборот оружия. 29 мая 2023 года Мособлсуд назначил ему пожизненный срок заключения, его подельники получили от 10 до 19 лет колонии

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

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Ореховская ОПГ сформировалась на юге Москвы в районе Шипиловской улицы в конце 1980-х годов. В нее в основном вошли молодые люди 18–25 лет, имеющие общие спортивные интересы.
На фото: члены ОПГ Виктор Комахин (второй слева; застрелен в 1995 году) и Игорь Чернаков (третий слева; был убит в 1994 году на следующий день после убийства лидера ОПГ Сильвестра)

Фото: Автор неизвестен

В 90-е годы серьезную прибыль приносила игра в наперстки. Ореховские бригады крышевали наперсточников у магазинов «Польская мода», «Лейпциг», «Электроника», «Белград» у метро «Домодедовская» и «Юго-Западная»

Лидером группировки стал Сергей Тимофеев, получивший кличку Сильвестр за внешнее сходство с актером Сильвестром Сталлоне. Был убит 13 сентября 1994 года — его Mercedes 600 был взорван на 3-й Тверской-Ямской улице. Убийство Сильвестра стало ударом для ОПГ, а раздел его наследства стоил жизни большинству лидеров «ореховских». Убийцы до сих пор не найдены, а в числе возможных организаторов называли даже Бориса Березовского: именно с Сильвестром связывали покушение на бизнесмена летом 1994 года

Также ореховская ОПГ вымогала деньги у водителей, занимавшихся частным извозом у метро «Каширская». В 1989 году под контроль группировки перешли автозаправки Советского и Красногвардейского районов Москвы.
На фото (слева направо): Андрей Пылев (Карлик; в тюрьме), Сергей Ананьевский (Культик, убит в 1996 году), Григорий Гусятинский (Гриша Северный; убит в 1995 году) и Сергей Буторин (Ося; получил пожизненное заключение)

Фото: www.compromat.ru

По одной из версий, убийство Сильвестра могло быть местью за расстрел лидера бауманской ОПГ Валерия Длугача по кличке Глобус (на фото справа). Длугач был убит в 1993 году Александром Солоником — киллером курганской ОПГ, которая в тот момент сотрудничала с ореховской

Пока Сильвестр был жив, его власть объединяла несколько бригад, руководители которых дружили: пятиборец Игорь Абрамов (Диспетчер; убит в 1993 году), чемпион СССР 1981 года по боксу Олег Калистратов (Калистрат; убит в 1993 году), хоккеист Игорь Чернаков (Двоечник; на фото справа; убит в 1995 году), боксер Дмитрий Шарапов (Димон; убит в 1993 году), культурист Леонид Клещенко (Узбек-старший; на фото слева; убит в 1993 году)

В 1993–1994 годах в ореховскую ОПГ влилась медведковская группировка.
На фото: один из лидеров «ореховских» Сергей Буторин (слева) с медведковским коллегой Андреем Пылевым (Карлик; сейчас отбывает тюремный срок)

Одним из самых громких дел ореховской ОПГ было убийство связанного с криминальными кругами предпринимателя Отари Квантришвили. Он был убит 5 апреля 1994 года при выходе из Краснопресненских бань одним из «ореховских» — Алексеем Шерстобитовым (Леша Солдат; в 2008 году приговорен к 23 годам заключения)

Наследники Сильвестра боролись за власть не один год. 4 марта 1996 года недалеко от посольства США на Новинском бульваре был убит ближайший помощник Сильвестра и его наследник в ОПГ Сергей Ананьевский (Культик; на фото в середине). Свое прозвище он получил, поскольку занимался культуризмом и был чемпионом СССР 1991 года по пауэрлифтингу. Как выяснилось позже, убийцей был член курганской ОПГ Павел Зеленин

После смерти Сергея Ананьевского руководителем ОПГ стал Сергей Володин (Дракон; на фото слева).
На фото: похороны Сергея Ананьевского на Хованском кладбище

Вскоре после убийства Сергея Ананьевского был расстрелян и Сергей Володин (справа). Новым лидером ОПГ стал Сергей Буторин (Ося)

Став лидером ОПГ, Сергей Буторин вступил в союз с «медведковскими» — братьями Андреем и Олегом Пылевыми (Малой и Саныч) и сотрудничал с курганской ОПГ, что не помешало ему стать заказчиком главного киллера «курганских» Александра Солоника. В 1996 году Буторин инсценировал собственные похороны и на время ушел в тень, а в начале 2000-х бежал в Испанию, но был арестован в 2001 году и приговорен к пожизненному заключению, которое сейчас и отбывает

Фото: Предоставлено Телеканалом НТВ

Александр Солоник (Валерьяныч) — киллер курганской ОПГ, причастный к убийству приемного сына «вора в законе» Япончика и лидера бауманской ОПГ Владислава Ваннера по кличке Бобон. Совершил три побега из-под стражи. Был убит в Греции в 1997 году членом ореховской ОПГ Александром Пустоваловым (Саша Солдат; в 2005 году приговорен к 22 годам тюрьмы) по приказу Сергея Буторина

Фото: Wikipedia

Сергей Буторин (на фото) и его подельники стоят за множеством громких убийств: лидеров кунцевской группировки Александра Скворцова и Олега Кулигина, сокольнической группировки Владимира Кутепова (Кутепа) и других

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

Марат Полянский — киллер, участник ореховской и медведковской ОПГ. Был причастен к убийству киллера курганской ОПГ Александра Солоника, а также Отари Квантришвили. Был задержан в феврале 2001 года в Испании. В январе 2013 года приговорен к 23 годам лишения свободы

Фото: Коммерсантъ / Александр Щербак  /  купить фото

Олег Пылев (на фото) был задержан в 2002 году в Одессе, Андрей Пылев — в 2003 году в Испании. Олег Пылев был приговорен к 24 годам лишения свободы, Андрей — к 21 году

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

23 октября 2014 года Мособлсуд приговорил одного из лидеров ореховского преступного сообщества Дмитрия Белкова (Белок) (на фото), который обвинялся в организации многочисленных убийств и покушений, к пожизненному заключению. Его подельник Олег Пронин (Аль Капоне), которому инкриминировалось убийство следователя Одинцовской военной прокуратуры Юрия Керезя (в 1998 году он первым начал расследование преступлений ОПГ), с учетом ранее внесенного семилетнего срока получил 24 года колонии

Фото: Коммерсантъ / Сергей Бобылев

В августе 2015 года были арестованы ореховские «авторитеты» Сергей Фролов (Болтон) (на фото) и Игорь Сосновский (Чипит), находившиеся 17 лет в розыске. Следственные органы инкриминировали Болтону совершение 16 убийств, покушения на убийство пятерых человек и приготовление к убийству еще одного, а также бандитизм, участие в ОПС и незаконный оборот оружия. 29 мая 2023 года Мособлсуд назначил ему пожизненный срок заключения, его подельники получили от 10 до 19 лет колонии

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

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