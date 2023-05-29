Суд «ореховских» не пожалел

Мособлсуд вынес приговор по делу нескольких бывших участников ореховского организованного преступного сообщества (ОПС), некогда одного из самых мощных и кровавых в России. Фигурантам инкриминировались более полутора десятка убийств, покушения, участие в ОПС, бандитизм, а также незаконный оборот оружия. Среди жертв «ореховских» — адвокат Татьяна Акимцева, застреленная в 2014 году. Один из подсудимых Сергей Фролов (Болтон) получил пожизненное лишение свободы, его подельники — от 10 до 19 лет колонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Один из подсудимых Сергей Фролов (Болтон)

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Один из подсудимых Сергей Фролов (Болтон)

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Сергею Фролову (Болтон), которого следственные органы считают одним из активных участников ореховской преступной группировки, ГСУ СКР по Московской области инкриминировало совершение 16 убийств, покушения на убийство пятерых человек и приготовление к убийству еще одного, а также бандитизм, участие в ОПС и незаконный оборот оружия (ст. 102 УК РСФСР, ст. ст. 105, 209, 210, 222 УК РФ). Шестеро остальных подсудимых обвинялись по нескольким эпизодам покушений, в бандитизме и незаконном обороте оружия.

По материалам уголовного дела члены группировки под руководством Болтона «тщательно планировали преступления, не оставляя после себя ни малейших "зацепок"».

Самые резонансные преступления, которые, по версии следствия, были совершены при непосредственном участии Сергея Фролова — нападение 17 июля 2010 года на автомобиль гендиректора фирмы «Одинцовское подворье» Сергея Журбы (бизнесмен и водитель получили ранения, а охранник был убит), расстрел 28 марта 2013 года бывшего члена ОПС, который являлся свидетелем по уголовному делу в отношении группировки и сотрудничал со следствием, убийство 22 июля 2014 года водителя господина Журбы, выжившего при первом покушении, и другие.

Большой резонанс вызвала расправа «ореховских» над адвокатом Татьяной Акимцевой, которая представляла интересы предпринимателя Журбы.

Ее вместе с водителем, по материалам дела, 12 сентября 2014 года Фролов убил возле подъезда, где жила юрист.

После совершенного преступления киллер скрылся на машине под управлением другого члена группировки — Игоря Сосновского, который ожидал его в условленном месте.

Также на счету «ореховских», по данным правоохранителей, убийство 24 октября 2014 года заместителя генерального директора фирмы «Одинцовское подворье» и его жены.

Сергей Фролов находился в розыске с 1998 года. В августе 2015 года его удалось задержать в Тверской области, где он проживал по подложным документам. Отметим, что лидеры ОПС уже осуждены, некоторые из них получили пожизненные или длительные сроки.

В итоге Мособлсуд приговорил Фролова к пожизненному лишению свободы, а его сообщников — к лишению свободы на сроки от 10 до 19 лет с отбыванием наказания в колониях особого и строгого режимов.

Александр Александров