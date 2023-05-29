Налоговые резервы поищут на маркетплейсах

Самозанятые на маркетплейсах зарабатывают в среднем около 44 тыс. руб. в месяц. Самый доходный бизнес — косметика и товары для животных, говорится в совместном исследовании Тинькофф-банка и Ozon. А вот индивидуальные предприниматели, как выяснил “Ъ FM”, вполне могут выйти на доход от 500 тыс. руб. в месяц. Такими трансакциями активно интересуется ФНС. Маркетплейсы могут обязать стать налоговыми агентами и передавать все данные клиентов. Как это отразится на работе самих агрегаторов? И какие налоги можно собрать на маркетплейсах? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Маркетплейсы — самая простая модель ведения бизнеса. Торгуют все — от студента до пенсионера. Кто-то зарабатывает 50 тыс. руб. в месяц на перепродаже товаров с рынка «Садовод», а кто-то миллионы на личном бренде. Туда активно инвестируют деньги со снятых депозитов, делятся собеседники “Ъ FM”. Можно вложить 3 млн руб. в корейскую косметику, к примеру, ведь это сейчас самый продаваемый товар, и если не экономить на продвижении, получить с онлайн-торговли 120% годовых, а не 7,5%, как дают банки.

Серых схем для сокрытия доходов нет, если продавец и покупатель не уходят с площадки. Все трансакции проходят через агрегаторы. Но ошибиться в расчетах могут и самозанятые, и ИП. Поэтому, например, передать полномочия по уплате налогов можно маркетплейсам, а те их будут собирать. Пока это добровольно, но вскоре маркетплейсы могут обязать стать налоговыми агентами. Законопроект уже в стадии обсуждения. И такая мера позволит, скорее, навести порядок, чем посчитать доходы селлеров, говорит гендиректор сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace Дмитрий Ермолаев:

«До последнего времени у маркетплейсов была некая индульгенция, по которой их никто не трогал. Сейчас экономика не в лучшем состоянии, поэтому взялись за этот кусок доходов. Я бы не сказал, что данная деятельность направлена против селлеров, но любое действие против маркетплейсов неизбежно будет отражаться и на продавцах. Добавятся какие-то дополнительные штрафы и комиссии. Однако никто с таких площадок не уйдет, уверен, такого не будет. Средний доход селлера — мы берем и гигантов, и малышей — от 1 млн руб. в месяц».

Онлайн-площадки, как отмечают источники “Ъ FM”, сами отсекают мелких игроков, повышают комиссию. Сейчас она составляет от 5% до 25% в зависимости от вида товара. Есть и сложности с продвижением, если заходить с небольшими суммами. Что касается остальных селлеров, история с блогерами и дроблением бизнеса является показательной. Упрощенка в итоге вылилась государству миллиардами недополученных налогов. На маркетплейсах, конечно, марафоны не продают. Но самозанятые там берут количеством, добавляет партнер консалтинговой компании Strategy Partners Алексей Волостнов:

«Пришло время получать какие-то свои бенефиты от маркетплейсов, увеличить собираемость налогов с этого сегмента. С учетом тех доходов, которые получают на онлайн-площадках только самозанятые — это 600-700 млрд руб. — даже 3% или 6% от этого показателя все равно составят несколько десятков миллиардов рублей дополнительного дохода».

Кроме маркетплейсов, где все прозрачно, те же самозанятые могут зарабатывать всерую и на других платформах. И чтобы собрать все налоги, заходить надо на площадки в формате досок объявлений, резюмирует управляющий партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин:

«Налоговая служба ищет некие резервы. Это понятный и очевидный процесс. С другой стороны, возникает вопрос эффективности поиска этих резервов. Например, кто-то на дому выращивает зелень и продает, а есть рынок "серой" аренды жилья, недвижимости, нежилой в том числе. В первую очередь было бы разумно соотносить размеры этих резервов».

Собеседники “Ъ FM” не исключают, вслед за маркетплейсами ФНС может заинтересоваться всеми сервисами объявлений «купи-продай», где продавец сам решает, сколько и как платить. И там потенциал сбора налогов несопоставимый.

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