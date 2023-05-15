Госимущество загрузят на маркетплейс

В России появится маркетплейс по продаже государственных объектов. Росимущество должно запустить его до конца этого года, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев в интервью «Известиям». По словам чиновника, в стране много объектов в госсобственности, которые находятся без дела, и их надо продать. А приобрести их на такой площадке сможет любой желающий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Моисеев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Алексей Моисеев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Замглавы Минфина обозначил и алгоритм, по которому будет работать маркетплейс: человек вводит критерии интересующего лота, затем происходит его оценка, гражданин нажимает на опцию «Хочу купить», и тот выставляется на торги. Если есть другие претенденты, то проводится аукцион. В противном случае кандидат покупает объект по оценочной стоимости и там же, на маркетплейсе, через личный кабинет заключает договор и оформляет право собственности.

Но о каком имуществе может идти речь? И в чем выгода для его потенциальных покупателей? На эти вопросы ответил экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников: «Это то, что находится на балансах госучреждений — федеральных, региональных и даже местных муниципалитетов. Это могут быть и недостроенные объекты, из года в год приносящие убыток какие-то муниципальные или федеральные предприятия, ГУПы и МУПы.

Идея понятна: будем продавать то, что нам не нужно, ведь содержание этого имущества ведет к дополнительным расходам. Что это за объекты, остается пока за скобками. Что касается выгоды для потенциальных приобретателей, в помещениях можно открыть, например, магазины, маленькие производства.

Если объект не достроен, его можно достроить по профилю бизнеса. В конце концов, какие-то из них могут быть перепрофилированы под жилье, в том числе арендное. Причем аренда не только жилищная, но и производственная. Если какие-то лоты находятся в зонах промышленных кластеров, это даже лучше. Бизнес, который туда заходит, сразу может использовать их по прямому назначению».

Росимущество помимо непосредственно государственных объектов реализует на торгах и то, что попадает к нему по решениям судов, говорит партнер юридической фирмы OrlovaErmolenko Сергей Ермоленко. У потенциальных интересантов могут возникнуть определенные сложности с покупкой подобных лотов, считает эксперт: «Это могут быть объекты, которые еще с советских времен находились в госсобственности и потом перешли в собственность Российской Федерации как правопреемницы.

Объекты, которые были получены, например, в результате судебных споров, в рамках конфискации имущества, в том числе в рамках уголовных дел. Это могут быть квартиры, неиспользуемые земельные участки, какие-то заброшенные здания. Если говорить о рисках для покупателей, вопрос в том, насколько описание лотов будет соответствовать действительности.

Например, объект некорректно описали, и на самом деле он в более хорошем состоянии, в результате он привлекает внимание добросовестных участников рынка в меньшей степени. Но те, у кого есть инсайды, могут купить это помещение с низким уровнем конкуренции по невысокой цене. Вторая категория нарушений — это когда объект, допустим, обладает какими-то недостатками, а по факту эти сведения раскрыты некорректно или их вообще нет. В процессе торгов ты как участник хочешь получить эту информацию, а организатор ее не дает».

На прошлой неделе в Минфине заявляли, что в течение года необходимо провести инвентаризацию всех государственных объектов, в том числе движимого и недвижимого имущества, а также земельных участков, и для каждого определить целевые функции. А если сделать этого не получится, то активы будут доступны для продажи или аренды. По подсчетам министерства, в прошлом году в рамках так называемой малой приватизации государству удалось реализовать на торгах объекты менее чем на 8 млрд руб.

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Владимир Расулов