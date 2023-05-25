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Коммерсантъ FM
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Маркетплейсы подключают к сбору налогов

Какими функциями хотят наделить онлайн-площадки

Маркетплейсы могут стать налоговыми агентами. Сейчас предприниматели, которые, например, продают товары через онлайн-площадки, платят сборы сами. Этот подход планируется изменить, заявил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. По его словам, такой законопроект уже готовится. Собеседники “Ъ FM” отмечают, что это потребует существенных корректировок в действующие правила. Хотя самим предпринимателям может упростить жизнь. Подробности — у Владислава Викторова.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Еще пару недель назад в Федеральной налоговой службе пояснили: ничто не мешает маркетплейсам и сейчас стать налоговым агентом на добровольной основе. Закон о специальном режиме для самозанятых позволяет им передавать полномочия по уплате фискальных взносов онлайн-магазинам. В этом случае площадка будет получать информацию о начислениях от самой службы.

Нужно ли наделять маркетплейсы возможностью проводить отчисления в ФНС за самозанятых

Тем не менее 24 мая глава ФНС Даниил Егоров сообщил, что на подходе отдельный законопроект, который должен конкретизировать эту идею. Хотя для предпринимателей в ней больше плюсов, уверен эксперт по маркетплейсам Артем Бобцов: «Наверное, это давно назревало, учитывая, что порядка 80% мелкого, среднего бизнеса из сферы услуг или торговли так или иначе уже представлена на маркетплейсах.

Конечно, удобнее собирать налоги в этом месте, чем потом бегать за десятками тысяч ИП или самозанятых и пытаться получить их напрямую. В данном случае ФНС имеет шансы добиться 100-процентной собираемости налога. Если платформа при перечислении денег своему продавцу будет сразу же полагающуюся часть переводить в налоговую службу».

Как отмечали в ФНС, вопрос о том, чтобы назначать маркетплейсы налоговым агентом в обязательном порядке, следует детально обсудить. Но сейчас необходимости вносить изменения в налоговое законодательство там не видят. А вот юристы считают, что поправки потребуются. Особенно если речь идет об индивидуальных предпринимателях, которые работают по упрощенной системе «доходы минус расходы».

ФНС: идея возложить на онлайн-платформы оплату налогов за самозанятых требует доработки

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Ведь маркетплейсы могут фиксировать только доходы продавца и вычитать из них свою комиссию. А расходы площадкам неизвестны, поэтому корректно вычислить налогооблагаемую базу будет непросто, поясняет советник налоговой практики компании Lidings Дмитрий Кириллов: «Если индивидуальный предприниматель покупает товар оптом и потом выставляет его для продажи через маркетплейс, эта сделка растянута по времени.

То есть он в один момент понес расходы, чтобы закупить продукцию, и потом в течение какого-то периода у него возникает доход от продажи. Если в такой конструкции площадка будет удерживать налог с каждой продажи, то его будет сложно сопоставить с тратами ИП на закупку товара.

Нужно корректно встраивать маркетплейсы в механизм расчета, чтобы расходы тоже были учтены».

Вероятно, в случае с ИП, работающими по системе налога только с дохода, организовать администрирование было бы проще. Но и это потребует существенного анализа операций, что в итоге может привести к сбоям, не исключает председатель московской коллегии адвокатов «Фокин и партнеры» Владимир Фокин:

«Налоговая служба, по сути, говорит, мол, мы сами не можем собрать — пусть собирают маркетплейсы. Другой момент заключается в том, что платежи предприниматели отчисляют ежеквартально. Маркетплейсам придется взять эти обязанности десятков тысяч предпринимателей и возложить на бухгалтеров. Это сотни тысяч операций в день. Скорее всего, будут перераспределены сроки уплаты налогов».

Впрочем, едва ли проводить вычисления станут бухгалтеры — площадки в состоянии использовать для этого специальные алгоритмы. Как бы то ни было, вероятность, что новые правила для онлайн-площадок примут, крайне велика, считают эксперты. Правда, на какой стадии разработки находится эта инициатива, глава ФНС не уточнил.

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Светлана Белова

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