Власти не стали лишать «МСК-НТ» статуса регоператора по вывозу мусора

Межведомственная комиссия не нашла оснований для лишения ООО «МСК-НТ» статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как следует из опубликованного протокола комиссии под председательством зампреда областного правительства Вячеслава Горева, администрация Ардатовского района доложила «об устранении выявленных нарушений и нормализации вывоза ТКО». Кроме того, руководство ООО также проинформировало комиссию о своевременном вывозе мусора из Ардатова и приобретении новой техники. Регоператор посчитал, что представленные в комиссию материалы по лишению его статуса не соответствуют требованиям правительства РФ.

В результате «МСК-НТ» сохранит за собой право обслуживания 7-й и 8-й зоны деятельности регоператоров в Арзамасе, Первомайске, Сарове и 22 муниципальных районах Нижегородской области.

Иван Сергеев