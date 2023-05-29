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Коммерсантъ FM
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Taktik Mania: турецкий ФК «Бешикташ» получит от «Газпрома» €78 млн за спонсорство

«Газпром» в рамках контракта со стамбульским футбольным клубом «Бешикташ» заплатит ему €78 млн в ближайшие три года, сообщает Taktik Mania. По данным портала, в рамках соглашения предусмотрено возможное продление сделки на два года. Контракт предполагает размещение логотипа «Газпрома» на футболках клуба, а также переименование их домашнего стадиона.

По действующему соглашению права именования стадиона стамбульцев принадлежат компании Vodafone. Контракт с нею был подписан в 2013 году, за три года до открытия арены, и приносил «Бешикташу» около €6 млн ежегодно. О том, что российская компания может стать спонсором футбольной команды, сообщалось еще в апреле. «Бешикташ» в действующем сезоне занимает третью строку в турнирной таблице турецкой Суперлиги.

Подробнее о сделке — в публикации «Ъ» «"Газпром" зовут на стадион».

Лаура Кеффер

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