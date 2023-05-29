Бывший руководитель администрации экс-главы Коми осужден за хищение почти 200 млн спонсорских рублей

Бывший руководитель администрации главы Коми Михаил Порядин приговорен к восьми с половиной годам реального лишения свободы за хищение спонсорских денег — почти 200 млн руб. Уголовное дело по ч. 3 ст. 33 и ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенного группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в особо крупном размере) было возбуждено по материалам Управления ФСБ России по Республике Коми.

В материалах дела указано, что в 2019 году частная компания АО «Монди СЛПК» (владеет на территории Сыктывкара крупнейшим на северо-западе лесопромышленным комбинатом и издавна является одним из самых активных социальных партнеров региона) выделила 200 млн руб. Эти средства предназначались на реализацию социально значимых проектов в Коми. Сумма была перечислена в благотворительный фонд «Патриот» по просьбе «правой руки» прежнего губернатора Сергея Гапликова Михаила Порядина, которому тот доверил пост руководителя своей администрации.

«Средства, направленные на расчетный счет благотворительного фонда "Патриот", должны были быть вложены в мероприятия по воспитанию молодежи, развитию туризма и спорта в Коми,— сообщили "Ъ" в Сыктывкарском городском суде, где рассматривалось уголовное дело.— Следствие доказало, что порядка 1,3 млн потрачены фондом на прямые цели. Остальная же сумма похищена, а спонсору предоставлены фиктивные отчеты о якобы проведенных общественных мероприятиях».

Источник, близкий к следствию, отметил «Ъ», что в псевдодокументе указано, в частности, что деньги истрачены на благоустройство могил фронтовиков.

Позже выяснилось: снимки и якобы выполненные работы относятся не к Коми, а взяты из интернета с мест захоронений участников Великой Отечественной войны из других регионов РФ.

В схеме, реализованной Порядиным, участвовал аффилированный с ним общественник Николай Игнатьев, который был назначен руководителем фонда «Патриот», а также политтехнолог Максим Минеев, курировавший выборные кампании в период управления регионом Сергеем Гапликовым и помогавший Порядину в управлении внутренней политикой.

«Порядин приговорен к восьми с половиной годам лишения свободы, Минеев — к пяти годам, а Игнатьев — к пяти с половиной годам,— уточнили "Ъ" в суде.— В отношении всех троих наказание определено с отбыванием в колониях общего режима».

Кроме того, осужденным предстоит заплатить штрафы: Порядину — 500 тыс. руб., Минееву — 300 тыс., Игнатьеву — 350 тыс.

В прокуратуре Коми «Ъ» уточнили, что наложенные в период следствия аресты на имущество фигурантов сохранены: у Порядина — на 125 тыс. руб., а также на автомобиль Porsche, а также на участок и жилой дом в Подмосковье и на коллекцию брендовых наручных часов; у Игнатьева — на внедорожник «УАЗ», участки в Сыктывдинском районе Коми и Архангельской области; у Минеева — на деньги в сумме 576 тыс. руб. и на иностранную валюту на банковском счете.

Помимо этого у Порядина подлежит конфискации в доход государства 192 млн руб., которые он, как признано судом, получил преступным путем.

Экс-руководитель администрации главы Коми Михаил Порядин, советник бывшего главы Коми Сергея Гапликова Максим Минеев и генеральный директор фонда «Патриот» Николай Игнатьев похитили 198 млн руб., выделенных компанией «Монди СЛПК» на благотворительность, как признано судом.

Решение суда пока не вступило в законную силу. По данным «Ъ», фигуранты намерены обжаловать приговор.

Дарья Шучалина, Сыктывкар