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Коммерсантъ FM
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Лукашенко рассказал, что договорился с Путиным не вводить пока единую валюту

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина после Тегерана приехала в Минск. Там она провела рабочую встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Они обсудили создание единой валюты, а также соглашение об обмене информацией в сфере надзора за финрынками.

«Я часто привожу ваши, нашего председателя цитаты на уровне глав государств, когда речь идет о создании единой валюты и так далее, что это непростой процесс. И, наверное, не сегодняшнего дня, как мы договорились с Президентом России»,— сказал господин Лукашенко (цитата по БЕЛТА). При этом он подчеркнул, что на данный момент продолжает работать Межбанковский валютный совет Центробанка России и Нацбанка Беларуси.

Проект соглашения об обмене информацией в сфере надзора за финансовыми рынками России и Белоруссии будет рассмотрен в ходе заседания межбанковского валютного совета центробанков — он пройдет в понедельник в Минской области. В заседании примут участие председатель правления Нацбанка Белоруссии Павел Каллаур и председатель Банка РФ Эльвира Набиуллина.

В сентябре 2020 года глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что общая валюта для России и Белоруссии может появиться уже через полтора года. В декабре 2021-го Александр Лукашенко заявил, что это более высокий уровень интеграции, к которому страны еще не подошли.

В Госдуме также говорили, что единая валюта с Белоруссией может появится не ранее 2030 года. Александр Лукашенко отмечал, что общим платежным средством должна стать новая валюта, а не одна из уже существующих.

Анастасия Ларина

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