Роскомнадзор может получить право блокировать рекомендательные сервисы

В законопроект о регулировании Роскомнадзором рекомендательных сервисов внесли новые поправки, которые позволят ведомству блокировать такие сервисы, если их алгоритмы нарушают российское законодательство. Об этом «Ведомостям» рассказали три источника, знакомые с копией поправок. Эту версию законопроекта могут внести до конца весенней сессии Госдумы.

Основные российские разработчики рекомендательных алгоритмов — это «Яндекс» или VK. На основе цифрового следа пользователя они предлагают индивидуальный набор контента. Рекомендательные алгоритмы также используют интернет-магазины.

По словам источникам «Ведомостей», новые поправки обязывают компании декларировать, по каким именно принципам работают их рекомендательные алгоритмы. У Роскомнадзора также появится возможность запрашивать информацию о работе алгоритмов.

По словам одного из источников, речь идет «о программно-технических средствах рекомендательных алгоритмов»: ведомство получит право запрашивать доступ к серверам. Если Роскомнадзор сочтет, что рекомендательный сервис той или иной площадки работает не так, как было заявлено, он сможет направить ей предписание об устранении нарушения.

В случае принятия поправок Роскомнадзор может потребовать блокировки сервиса. Тогда как в предыдущих версиях законопроекта предполагалось, что пользователи могут отключать рекомендательный алгоритм сами. Теперь такая возможность может появиться у Роскомнадзора.

Автор поправок — зампредседателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат от «Единой России» Антон Горелкин — заявил, что поправки не предполагают, что у Роскомнадзора «появляется обязанность запрашивать у владельца того или иного ресурса информацию о работе его рекомендательного сервиса». «Согласно законопроекту, Роскомнадзор получит право на получение сведений для оценки соответствия применения рекомендательных технологий нормам законодательства»,— отметил он. Он также заверил, что благодаря поправкам законопроект не получит доступ к сервисам той или иной площадки посредством API.

«А вот в отношении информационных ресурсов действительно вводится ряд обязанностей, главная из которых — информирование пользователей о том, что ресурс применяет рекомендательные алгоритмы и при этом соблюдает права и законные интересы граждан»,— добавил депутат.

Роскомнадзор уже предупреждал о необходимости регулирования рекомендательных сервисов: в справке подведомственного ему ГРЧЦ речь шла о рисках распространения «деструктивной и фейковой» информации.

Анастасия Ларина