«Все идет к умной дороге, автономному транспорту и нулевой смертности»

Первый квартал 2023 года продемонстрировал, что российский IT-сектор не только выстоял, но и нашел точки роста и собственные пути развития. Одной из наиболее динамично развивающихся технологий остается искусственный интеллект (ИИ). Востребованность применения таких решений растет в транспортном секторе, в том числе растет запрос на повышение безопасности на дорогах. Генеральный директор концерна «Телематика», объединяющего в своем составе десятки компаний в области интеллектуальных транспортных систем, Алексей Нащекин рассказал “Ъ” о российских разработках, оснащенных искусственным интеллектом, об их внедрении на автодорогах и в ж/д транспорте, а также о повышении комфорта и безопасности водителей с помощью современных технологий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор ООО «Концерн Телематика» Алексей Нащекин

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Генеральный директор ООО «Концерн Телематика» Алексей Нащекин

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

— Как повлияли текущие внешние условия на развитие отечественных IT-технологий, что изменилось для вашего концерна?

— Последний год был для нас, как и для многих в стране, полон изменений. Мы ощущали сложности с поставкой комплектующих, санкционное давление, появился риск оттока персонала. Некоторое время заняла адаптация всей нашей деятельности, но нам удалось изменить цепочки поставок, внести изменения в продукты и выдержать бОльшую часть негативных моментов. Мы открыли офис в Киргизии, стартовали новые и получили развитие наши текущие проекты на автомобильных и железных дорогах. На последних открыли новое направление по промышленной автоматике для ж/д, также в наш состав вошла компания, которая занимается системами весогабаритного контроля железных дорог. При этом хочу отдать должное нашему коллективу, именно благодаря которому получилось приспособиться к новым реалиям и открыть эти новые направления. В текущих условиях мы смогли сохранить команду наших первоклассных специалистов: инженеров, разработчиков, которые горят своим делом. И поскольку само направление интеллектуальных транспортных систем (ИТС) относительно молодой сектор, мы тесно сотрудничаем с вузами и НИИ, прикладываем усилия по развитию кадрового резерва в сфере ИТС и всегда рады видеть талантливую молодежь в рядах сотрудников концерна.

— Как это отразилось на динамике выручки компании за 2022-й и какие ваши ожидания на 2023 год?

— Несмотря ни на что, за счет новых направлений и новых проектов наша выручка в прошлом году практически удвоилась. Концерн показал хорошие результаты и по прибыли. На международном направлении есть трудности, в Латинской Америке у нас остановились проекты, но мы сохранили присутствие в Индии, в Индонезии, в странах СНГ — Киргизии и Узбекистане. Видим заинтересованность в наших решениях в других дружественных странах. Мы работаем с долгосрочными актуальными проектами, которые направлены на комфорт и безопасность на дорогах, улучшают экологическую обстановку, оптимизируют бизнес-процессы и снижают расходы для государства. Надеемся, что такие проекты будут дальше развиваться и в этом году мы тоже покажем положительную динамику.

— Как изменились технологии, применяемые на дорогах России за последние годы? Как меняются сами дороги?

— Дороги становятся быстрее, комфортнее, и это касается не только платных магистралей. Государство вкладывает большие инвестиции в развитие дорог, сильно изменились все федеральные трассы, региональные дороги, улицы в большинстве городов. Сделать их не только комфортными и быстрыми, но и умными, и более безопасными помогают технологии.

Именно на трех китов — комфорт, безопасность и экономичность — мы и опираемся при реализации наших проектов. Для этого мы поставили себе задачу и последние пять лет шли к цели разработать полностью российские платформы по всем направлениям интеллектуально-транспортных систем. К настоящему моменту мы обладаем всей линейкой продуктов с глубокой степенью локализации с точки зрения микроэлектроники и полностью отечественным программным обеспечением, которое позволяет комфортно путешествовать по стране, а грузам — быстрее перемещаться. Наш независимый отечественных стек включает десятки технологий ключевых ИТС -направлений: автоматизированную систему управления дорожным движением, современную систему платности, решение для умных дорог и подключенного транспорта V2X (vehicle-to-everything — автомобиль, подключенный ко всему.— “Ъ”) для взаимодействия автомобилей и дорожной инфраструктуры. Все эти технологии уже прошли апробацию и успешно применяются в крупнейших инфраструктурных дорожных проектах.

При этом современные технологии стали настолько совершенными, что для нас они почти не ощутимы. Например, технология «Свободный поток» (или free-flow.— “Ъ”) позволяет водителям ехать без остановок в пунктах оплаты. Сокращается время в пути, не надо останавливаться, ждать в очереди, снижается аварийность за счет отсутствия перестроений. Это уже работает на ЦКАД, на трассе М-12 и на Московском скоростном диаметре. Многие новые платные магистрали в России, как федеральные, так и региональные, проектируются как frew-flow — это удобнее для водителей и дешевле в строительстве. В целом переход платных дорог на «Свободный поток» — это общемировая тенденция: более 40% платных дорог в мире уже без шлагбаумов.

— Что касается умной части, в каком «интеллекте» нуждаются дороги и как технологии призваны помогать водителям?

— Задачи интеллектуальных транспортных систем в городах отличаются от магистралей. В городах первоочередная цель — сокращение заторов. В тех агломерациях, где мы уже внедряем системы управления городским движением, пропускная способность выросла до 20% и продолжает прогрессировать. На скоростных магистралях наша задача — повышение безопасности, контроль скорости, контроль плотности потока и метеоусловий. Камеры с нейронными системами определяют различные инциденты: от остановки машины на определенной полосе до появления на дороге пешеходов, животных, посторонних предметов. После обнаружения события система запускает сценарий, и автоматически выводятся сообщения на дорожные информационные табло, например об изменении скоростного режима или закрытии полосы. По нашей статистике там, где установлена такая умная система с распознаванием инцидентов, значительно снижается тяжесть и смертность при ДТП за счет заблаговременного информирования о необходимости снижения скорости и перестроении. Поэтому определенно дороги будут в дальнейшем все больше и больше оснащаться такими системами.

— Есть ли в России умные дороги или это технологии будущего?

— Дороги будущего, конечно, будут в будущем. Мы все-таки видим поэтапный процесс развития и внедрения технологий, но мы говорим не про гипотетические технологии, а про те, которые работают уже сейчас. В России мы создали самую умную и технологически оснащенную дорогу — это Центральная кольцевая автодорога. На ней работает наша передовая автоматизированная система управления дорожным движением с возможностью выявления инцидентов. Она распознает порядка 15 типов различных сценариев событий: внезапно остановившуюся или едущую задним ходом машину, аварии, пешехода, идущего по магистрали в неположенном месте, неудачно припаркованные автомобили, предметы, вывалившиеся из кузова, изменения погоды и не только. Применяемые здесь компьютерное зрение и искусственный интеллект обучались на десятках тысяч фотографий и видео дорожных событий, происходящих в разное время суток и при различных метеоусловиях.

Дорога также подключена к инновационной технологии V2X, которая позволяет автомобилю коммуницировать с окружающей инфраструктурой и другими транспортными средствами, в том числе с автономным транспортом. И это уже все работает: весной мы начали первый массовый пилот подключенного транспорта в Московском регионе — машины авариных комиссаров, работающих на умной части ЦКАД, подключили к дороге. Комиссары получают в режиме реального времени сообщения о происшествиях сразу в машину на экран, не от звонка оператора из диспетчерского пункта, система сама отправляет инцидент на основе распознанного события.

Это повысит скорость информирования аварийных комиссаров, призванных помогать водителям на платных скоростных магистралях. Все это нацелено на сокращение времени реакции при происшествиях: в сложных случаях «золотые» минуты спасут жизнь, при бытовых случаях — закончился бензин, спустило колесо — это быстрая помощь и забота на дороге.

— Когда это заработает на всех дорогах? Что для этого нужно?

— По моему мнению, в горизонте десяти лет все дороги будут так или иначе оборудованы такими системами. Во всем мире движутся в этом направлении — Европа, США, Китай. Направление V2X vы считаем одним из самых перспективных с точки зрения развития комплексной ИТС-системы и предлагаем технические решения, которые при совместных усилиях с Минтрансом и автопроизводителями будут информировать в режиме реального времени о скоростных режимах, об изменении дорожной ситуации, метеорологической обстановки, предлагать маршруты объезда и тем самым сохранять человеческие жизни и экономить время. Это все является элементом работы автономного транспорта, для запуска которого в России ведется ряд важнейших государственных инициатив. В целом все усилия и развитие транспортных технологий ведут к одному: все идет к умной дороге, автономному транспорту и нулевой смертности.

— Что сейчас происходит с дорогами в городах?

— В городах также идет много проектов по модернизации дорожной инфраструктуры. В рамках федерального проекта «Безопасные качественные дороги» выделяются федеральные субсидии регионам на развитие ИТС-агломераций. Планируется, что к 2030 году интеллектуальные транспортные системы будут работать в 82 городских агломерациях. Сейчас уже 42 агломерации ведут проекты, в половине из них участвуют наши специалисты. Мы считаем это направление достаточно перспективным, поскольку это способствует увеличению пропускной способности улиц и улучшению городской среды. Первый этап — это создание базовой системы управления городским движением: интерактивные светофоры, системы фотофиксации, зеленые волны: приоритизация городского транспорта и аварийных экстренных служб. Эти проекты, думаю, в течение трех-пяти лет уже дадут существенные эффекты в городах.

— Распознавание происшествий на автодороге ведет нейросеть, а как они применяются на железных дорогах?

— У нас есть достаточно большой спектр решений для интеллектуальной диагностики на железных дорогах. Например, диагностические комплексы с нейронными сетями, которые полностью создают трехмерную модель подвижного ж/д состава, в автоматическом режиме анализируют на ходу все дефекты, смещение груза, нагрев, колесные пары. Тепловизоры, техновизоры, лазерные сканеры, камеры машинного зрения полностью диагностируют на ходу состояние подвижных составов и еще до прибытия на станцию выявляют потенциальные проблемы. В случае наличия каких-либо отклонений система тут же информирует сотрудников о необходимости принять меры. В рамках комплексного проекта «Цифровая железнодорожная станция» обеспечивается роботизация и цифровизация всех процессов управления сортировочными станциями. Если смотреть с точки зрения эффективности, то это позволяет снизить влияние человеческого фактора за счет сокращения ручных операций и повысить производительность, и без нейронных сетей в наше время это сделать практически невозможно. Поэтому нейронная сеть, искусственный интеллект — это основа всех наших продуктов, в том числе и на ж/д.

На железной дороге реализуется достаточно большой объем задач по цифровизации, мы совместно с головным научно-технологическим институтом РЖД участвуем в создании возможно самого большого робота в мире, ведь в России самая большая протяженность железных дорог, и мы работаем над тем, чтобы все базовые операции на них были в автоматическом режиме. Это большой пласт работы, который за счет системы искусственного интеллекта и за счет роботизации и автоматизации даст эффект и увеличит пропускную способность сортировочных станций и путей.

— Сколько в среднем времени и средств занимает разработка искусственного интеллекта на дорогах?

— Искусственный интеллект — это общее название технологии, и она применяется практически во всех наших решениях: от базового функционала при распознавании номерных знаков, определения габаритов, класса транспортного средства до сложных процессов выявления различных инцидентов и роботизированных диагностических комплексов. Например, если это камера, то разработки занимают от года. Если более сложные комплексно-диагностические системы — до пяти лет. Мы существуем на рынке уже более восьми лет, наши решения успешно эксплуатируются по всей России, но все это время мы не стоим на месте, развиваемся и дорабатываем наши системы и оборудование. Мы стараемся идти в ногу со временем, поэтому процесс развития может быть бесконечным. Также это обусловлено и сильным кадровым ресурсом, над этим всем работают наши высококвалифицированные инженеры, которые привносят свои идеи и ведут технологию к совершенству.

— Это все работает с применением различных устройств и оборудования. Что смогли заместить и какие планы по локализации производства?

— На дорогах используются различные устройства: бортовое оборудование, камеры, лазерные сканеры, системы контроля, антенны, транспондеры и множество других.

Еще десять лет назад на рынке интеллектуальных транспортных систем были преимущественно иностранные решения. Сегодня ситуация кардинально изменилась. Россия всегда славилась сильной инженерной школой и в короткие сроки смогла создать технологии и ПО мирового уровня, которые активно применяются на наших дорогах, а в некоторых случаях даже превосходят зарубежные аналоги.

БОльшую часть устройств и компонентов, применяемых для умных магистральных и городских трасс, нам удалось импортозаместить отечественными решениями, причем собственной разработки: от камер фотовидеофиксации до бортовых устройств V2X. Оставшуюся часть зарубежных компонентов, а их небольшой процент, мы переориентировали на дружественные страны. Ранее компоненты и «железо» были со всего мира, теперь наши основные партнеры — это российские и азиатские компании. Помимо этого Минпромторг благодаря своей программе постоянно расширяет базу отечественной микроэлектроники, поэтому у нас увеличился значительно состав российских партнеров—поставщиков микроэлектроники, и мы стремимся к тому, чтобы локализация была максимальная. Также мы самостоятельно развиваем это направление и запускаем новую собственную производственную площадку в Подмосковье по изготовлению микроэлектроники и оборудования — расширяем производственные линии, инвестируем и локализуем практически все оборудование в России.

— Какими вы видите дороги будущего в России в перспективе десяти лет?

— Основу дорог ближайшего будущего составят умная инфраструктура и автономный транспорт. Интеллект будет у трасс федерального, регионального и местного значения. Каждая дорога будет иметь своего цифрового двойника, что позволит моделировать и прогнозировать различные сценарии, происходящие на конкретном участке. Искусственный интеллект поможет предотвратить потенциально опасные ситуации и выбрать наиболее эффективные способы управления дорожным движением, что позволит обеспечить высокий уровень безопасности и комфорта при перемещении.

Проникновение подключенного и автономного транспорта станет все более заметным. В горизонте десяти лет — это скорее всего будет гибридный формат — будут и автономные машины, и автомобили, как говорится, с «белковыми» водителями. Но автономность — это не самоцель, а экономическая целесообразность и безопасность.

В целом дороги будут собой представлять единую бесшовную экосистему, непрерывно обменивающуюся информацией между водителями, пешеходами, различными видами транспорта и окружающими элементами. За счет широкого применения водители смогут принимать важные упреждающие решения, а автономный транспорт — фактически получать команды от инфраструктуры. Глобальная цель мировой концепции снижения смертности на дорогах будет более досягаемой — жизнь как самое ценное будет в большей сохранности.

Для решения таких масштабных задач, создания прорывных технологий в науке, реализации долгосрочных проектов будущего нужны прежде всего квалифицированные кадры. Мы уверены, что привлечение в том числе молодежи привнесет новое видение в отрасль, и приглашаем к сотрудничеству вузы. Сегодня в нашей команде более 1,5 тыс. сотрудников, и у нас всегда открыты двери как для профессионалов, так и молодых перспективных специалистов, которых мы готовы развивать, инвестировать в их обучение и включать в интересные инновационные проекты динамично развивающейся отрасли.

Интервью взял Тимофей Корнев