Хожение за три чипа

Технологические санкции 2022 года сначала ввергли в шок российских производителей электроники, которых лишили возможности сотрудничать с зарубежными партнерами в части производства и разработки компонентов, а затем заставили их искать партнеров в дружественных странах. В первом квартале текущего года ряд крупных российских производителей электроники, разработчиков микроэлектроники, вендоров программного обеспечения, а также отраслевые ассоциации совершили несколько деловых поездок в Индию в поисках возможностей развития. “Ъ” разбирался в том, чем индийский рынок привлекает российские IT-компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bloomberg / Getty Images Фото: Bloomberg / Getty Images

Растущий и амбициозный

Международные аналитические агентства видят индийский IT-рынок перспективным и имеющим большой потенциал роста. Так, согласно прогнозу Gartner от ноября 2022 года, расходы индийских компаний и госсектора на цифровизацию в 2023 году вырастут на 2,6% год к году, до $112 млрд, устойчивый рост в этом сегменте продолжается как минимум последние три года. Аналитики Gartner предполагают, что наиболее существенный рост будет в сегменте программного обеспечения (+13% год к году, до $13,35 млрд) и сегменте IT-услуг (+7,1% год к году, до $22 млрд). Причиной роста рынка аналитики видят интерес индийских предприятий и госсектора к цифровизации производств и жилищно-коммунального хозяйства.

Международные аналитические агентства позитивно оценивают не только софтверный, но и полупроводниковый рынок Индии. Так, согласно февральскому отчету Deloitte, к 2026 году объем индийского рынка полупроводников составит $55 млрд, при этом 60% рынка будет приходиться на три сегмента: компоненты для смартфонов, носимых устройств и автоэлектронику (по итогам 2021 года MMR оценивал объем индийского рынка полупроводников в $21,75 млрд). В прогнозах на 2030 год Deloitte идет еще дальше, оценивая потенциальный объем рынка полупроводников к этому времени в $85 млрд.

Индия — одна из самых быстро развивающихся экономик мира. Размеры территории и численность населения этой страны требуют массового внедрения IT-услуг, среди которых банковские услуги, услуги доставки товаров, технологии «умного города» и другие, добавляют в Минцифры. В министерстве подчеркивают, что перспективы сотрудничества с Индией связаны с совместными разработками и созданием российско-индийских компаний, производящих компоненты и платформенные IT-решения для применения в Индии и дальнейших поставок в другие страны.

Полупроводниковые грезы

В декабре 2021 года правительство Индии одобрило программу Semicon India, которая ставит целью развитие производств в стране дисплеев и микроэлектроники. Программа предполагает, что правительство Индии предоставит 50-процентную субсидию от стоимости проектов, бюджет программы составил примерно $10 млрд.

Уже в феврале 2022-го Министерство электроники и информационных технологий Индии сообщило, что получило пять заявок в рамках этой программы общей стоимостью около $20 млрд. Три из них (от СП Vedanta и Foxconn, IGSS ventures pte и ISMC) предполагают строительство полупроводниковых фабрик для выпуска микроэлектроники по технологическим нормам от 28 до 65 нм и общей производственной мощностью до 120 тыс. кремниевых пластин в месяц. Совокупный объем инвестиций в проекты составит приблизительно $13,6 млрд. Компании Vedanta и Elest, следует из сообщения правительства, подали заявки на строительство фабрик по выпуску дисплеев с совокупным объемом инвестиций $6,7 млрд.

Судя по публичным заявлениям официальных лиц Индии, планы развития полупроводникового сектора не ограничиваются строительством заводов на территории страны, а также подразумевают создание индустрии, которая в дальнейшем исключит риски нарушений цепочек поставок, наблюдавшихся в 2020–2022 годах во время пандемии коронавируса.

Летом 2022 года глава ассоциации «Индия—Тайбэй» Гурангалал Дас в интервью Nikkei говорил, что совокупно власти Индии хотят направить до $30 млрд на перезапуск своей технологической индустрии и выстраивание цепочек поставок чипов. «Нам нужны некоторые гарантии, что наш спрос на полупроводники не окажется в заложниках нестабильности цепочек поставок, что мы иногда видели во время пандемии»,— сказал в интервью господин Дас. Он также отмечал, что к 2030 году на Индию будет приходиться более 10% всего мирового спроса на полупроводники, что оценивается в $110 млрд.

Нынешней весной Индия вновь активизировала усилия по привлечению инвестиций в полупроводниковый сектор. 10 мая агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что правительство Индии планирует провести еще один раунд подачи заявок на получение субсидии, чтобы израсходовать до конца $10 млрд, заложенных на финансирование программы. «Но сейчас полупроводниковых производств в Индии нет, и не факт, что они появятся в ближайшее время. Так что в этой части сотрудничать пока негде»,— подчеркивает топ-менеджер российского производителя микроэлектроники.

У Индии действительно большие амбиции по запуску полупроводниковых производств в стране, но они буксуют, утверждает топ-менеджер российской IT-компании: «Плюс нужно понимать, что Индия — крайне забюрократизированная страна и большие проекты там в любом случае будут буксовать».

К проектированию чипов ищут подход

Но даже при отсутствии возможностей производства в Индии микроэлектроники одним из потенциальных вариантов для кооперации может стать сотрудничество российских и индийских дизайн-центров (по данным Invest India, в стране их насчитывается 1,14 тыс.), говорят опрошенные “Ъ” профильные ассоциации.

В «АКРП — Консорциум дизайн-центров» (в него входят 73 производителя и разработчика электроники, в том числе «Микран», «Элвис», «Миландр» и т. д.) “Ъ” сказали, что уже видят взаимный интерес российских и индийских разработчиков микроэлектроники к кооперации. «По нашим данным, такой взаимный интерес однозначно есть. Позитивный момент в том, что многие контакты были установлены и развиваются уже давно»,— уточняют в АКРП.

«Мы пытаемся выйти на индийский рынок, ищем точки соприкосновения с местными компаниями. Наиболее перспективным мы видим проектирование приборов учета электроэнергии. У российских компаний есть опыт в разработке таких приборов, а у индийских — потребность в их выпуске»,— говорит топ-менеджер российского разработчика электроники. По его словам, компания сейчас работает над «трансфером технологий» совместно с индийскими партнерами.

Потенциально, говорит собеседник, это может быть организация совместного предприятия, в котором российские компании помогают проектировать компоненты и конечные изделия, а индийские — обеспечивают их производство на мощностях местных заводов. По его словам, индийским центрам проектирования электроники и микроэлектроники «не хватает опыта разработки всего продукта от начала и до конца».

В Индии большой объем разработки предназначен для американских корпораций: Intel, Qualcomm и т. д. Это десятки тысяч высококвалифицированных специалистов, отмечает исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский: «Но при этом в стране практически нет дизайн-центров микроэлектроники, разрабатывающих собственные решения».

В России, напротив, накоплен большой опыт проектирования собственной электроники и микроэлектроники, говорит эксперт: «И индийская сторона проявляет большой интерес к запуску совместных проектов. Наиболее интересны проекты, в рамках которых производство российских разработок было бы локализовано в Индии, и стороны совместно инвестируют в дальнейшее развитие технологий».

Однако топ-менеджер российского разработчика электроники настаивает, что при сотрудничестве, подразумевающем создание СП с индийским партнером, нельзя говорить о перспективах экспорта российских решений. «Индийские инвесторы, безусловно, рады сотрудничеству с российскими компаниями, у которых есть готовый продукт, особенно если мы говорим про интернет вещей. Но такое сотрудничество предполагает передачу в СП прав на интеллектуальную собственность»,— объясняет он. В таком случае, добавляет собеседник, российские компании совершают трансфер технологий, выгода от которого в дальнейшем неочевидна.

Топ-менеджер российского разработчика микроэлектроники также смотрит на планы кооперации российских и индийских дизайн-центров скептически, называя перспективы подобного сотрудничества не такими радужными для российских компаний: «Индийским дизайн-центрам такой опыт просто незачем — они хорошо работают в качестве аутсорс-разработчиков».

Ряд российских дизайн-центров действительно предлагал индийским компаниям свои услуги как в части продажи собственных IP-блоков, так и в части кооперации при проектировании микроэлектроники, говорит топ-менеджер крупной российской IT-компании. По его словам, в этом был заинтересован МЦСТ (разрабатывает процессоры линейки «Эльбрус»): «Но вопрос в том, насколько самим индийцам это необходимо. Зачем им наработки условного МЦСТ, учитывая, что экосистема вокруг "Эльбрусов" развита слабо. Да и в целом предполагать, что индийским компаниям нужна помощь дизайн-центров,— смешно». В самом МЦСТ от комментариев отказались, в «Байкал Электроникс» (проектирует процессоры Baikal) не ответили.

Софт с местным колоритом

Пока представители наших дизайн-центров спорят о перспективах совместных разработок совместно с индийскими партнерами, российские разработчики программного обеспечения уже сегодня видят индийский рынок однозначно перспективным с точки зрения экспорта российских решений. Интерес к российским IT-решениям резко обострился в Индии после начала СВО и санкционной кампании против России в США и ЕС, говорит президент «Руссофта» Валентин Макаров.

В марте ассоциации «Руссофт» (объединяет разработчиков ПО) и АРПЭ (объединяет разработчиков и производителей компонентов) организовали бизнес-миссию в Индию, рассказывает Валентин Макаров. «Наши компании приняли участие в выставке IndiaSoft, в российско-индийском деловом форуме "Сотрудничество во имя развития и роста", где мы подписали соглашение о сотрудничестве с ассоциацией RISING»,— рассказывает господин Макаров, добавляя, что после окончания миссии члены организации поддерживают «углубленные контакты с теми индийскими компаниями, бизнес-результатов этих переговоров можно ожидать на горизонте трех-шести месяцев».

Опрошенные “Ъ” разработчики софта отмечают, что наибольший интерес у индийских заказчиков как из частного, так и из госсекторов вызывают решения, позволяющие обеспечить технологическую и информационную независимость. «Это решения в области кибербезопасности, компьютерного зрения, Data Science, искусственного интеллекта»,— говорит глава направления мобильной разработки компании SimbirSoft Ринат Шамшутдинов. Стремление к независимости и автономии от санкционных IT-решений подстегнуло спрос, в том числе на российские продукты за рубежом, добавляет директор по развитию TrueConf Дмитрий Одинцов.

Интерес к российскому ПО проявляют индийские промышленные предприятия, в частности компании горнорудной отрасли, говорит директор департамента горнодобывающих решений «Рексофта» Дмитрий Карамышев: «Горнодобывающая промышленность Индии развивается высокими темпами. Это значит, что в отрасль будут вовлекать все больше и больше кадров и ресурсов, которым будет необходимо повышать эффективность бизнеса. Сейчас горнодобывающий сегмент в Индии только впускает первые зарубежные IT-компании и делает шаги в промышленной автоматизации».

Впрочем, не все российские IT-компании видят выход на индийский рынок простым. В стране «довольно плотно и эффективно» работают практически все глобальные IT-вендоры, и прямые иностранные инвестиции в ПО и оборудование по своим объемам занимают лидирующие позиции, одновременно с этим каждый год число внутренних стартапов серьезно растет, перечисляет глава дирекции внедрения и сопровождения ГК «Астра» Ярослав Богомолов: «Поэтому любой российский производитель в Индии столкнется с очень высоким уровнем конкуренции. Более того, несмотря на численность 1,4 млрд человек, в стране присутствует серьезное финансовое расслоение, что значительно сужает круг платежеспособного населения».

Он добавляет, что индийцы в подавляющем большинстве случаев ориентированы только на долгосрочное сотрудничество, поэтому рассматривают проекты с реализацией в перспективе пяти лет и больше: «Однозначно выход на данный рынок требует серьезной проработки как с точки зрения бизнес-стратегии, так и адаптации продуктов под его специфику».

Никита Королев