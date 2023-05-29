Старший лейтенант ГИБДД из Первоуральска с позывным Дэпас погиб на СВО

В ходе специальной военной операции на Украине погиб мобилизованный из Первоуральска Дмитрий Антропов. Об этом пишет портал Е1.ru со ссылкой на администрацию уральского города. Военный служил в батальоне ДНР «Спарта». 8 мая он погиб от попадания противотанковой ракеты во время эвакуации тяжелораненых бойцов.

До мобилизации Дмитрий Антропов служил в должности старшего лейтенанта в ГИБДД Первоуральска. Во время службы получил позывной Дэпас. В 90-е годы уралец служил в армии в отдельной дивизии оперативного назначения.

Прощание с военным пройдет 31 мая в храме Святой Екатерины в Первоуральске.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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