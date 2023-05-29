FinExpertiza: количество опасных загрязнений рек и озер в России выросло на 9%

В 2022 году в российских реках, озерах и водоемах зафиксировали 2470 высоких и экстремально высоких загрязнений. Это на 9% больше, чем годом ранее, сообщается в пресс-релизе (есть у «Ъ») аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. По ее данным, 1926 случаев относились к высоким загрязнениям, 544 — к экстремально высоким.

Под высоким загрязнением (ВЗ) поверхностных вод понимается превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) в три—пять раз для веществ 1-го и 2-го классов опасности, в 10–50 раз — для веществ 3-го и 4-го классов, в 30–50 раз — для нефтепродуктов, фенолов, ионов марганца, меди и железа. При экстремально высоких загрязнениях (ЭВЗ) ПДК превышается в пять и более раз для веществ 1-го и 2-го классов опасности и в 50 и более раз — для веществ 3-го и 4-го классов опасности.

В первой половине 2022-го основное число загрязнений пресных вод пришлось на март (246 инцидентов). Из 66 наиболее опасных случае больше всего было зафиксировано в реке Омь (пять случаев ЭВЗ), реке Тобол (пять случаев) и в Оби (четыре случая). Больше всего загрязнений произошло в июле (282 случая, из них 217 высоких и 65 экстремально высоких) и августе (277 случаев, из них 206 ВЗ и 71 ЭВЗ).

В целом в течение года чаще всего загрязнения пресноводных объектов выявляли в Свердловской области (26% от общего числа инцидентов). В FinExpertiza пояснили, что из-за большого числа промышленных предприятий экология региона «традиционно испытывает на себе значительную нагрузку». Также в числе лидеров были Мурманская (9%), Московская (8%) и Новгородская области (4%), Ханты-Мансийский автономный округ (4%), Смоленская (4%), Челябинская (3%) и Новосибирская области (3%), Красноярский край (3%), Москва (2%).

Экстремально высокие и высокие уровни загрязнения поверхностных пресных вод за прошлый год фиксировались по 25 загрязняющим веществам и пяти показателям качества воды. Чаще всего инциденты были связаны с переизбытком в воде соединений марганца (572 случая ВЗ и ЭВЗ), соединений цинка (268 случаев), легкоокисляемых органических веществ (глюкоза, мальтоза, белки, низшие алифатические спирты и др.; 257 случаев), нитритного азота (245 случаев), соединений меди (213 случаев).

На прошлой неделе Уральское управление Росприроднадзора начало проверку в АО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) из-за возможного загрязнения реки Курасан в Верхнеуральском районе Челябинской области. Инспекторы зафиксировали повышенное содержание вредных веществ в воде и на почве на участке вблизи производственной площадки ЮГК. На нарушения пожаловались местные жители, по словам которых с февраля на почву и в реку утекают ядовитые отходы из пруда-отстойника золотоизвлекательной фабрики.

Подробности — в материале «Ъ» «В Курасане ищут следы "Южуралзолота"».

Лаура Кеффер