В Курасане ищут следы «Южуралзолота»

Уральское управление Росприроднадзора проводит выездную внеплановую проверку в АО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) из-за возможного загрязнения реки Курасан в Верхнеуральском районе Челябинской области. Инспекторы зафиксировали повышенное содержание вредных веществ в воде и на почве на участке вблизи производственной площадки ЮГК. На нарушения пожаловались местные жители, по словам которых с февраля на почву и в реку утекают ядовитые отходы из пруда-отстойника золотоизвлекательной фабрики. Эксперты отмечают, что в случае установления вины ЮГК компании грозят крупные штрафы, а также иски о возмещении вреда реке, почве и водным биоресурсам.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Местные жители пожаловались на утечку ядовитых отходов из пруда-отстойника фабрики

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Местные жители пожаловались на утечку ядовитых отходов из пруда-отстойника фабрики

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Челябинской области Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора проводит внеплановую выездную проверку в АО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК, бенефициар — Константин Струков). Предприятие подозревается в загрязнении реки Курасан вблизи поселка Горбуновский Верхнеуральского района.

По обращениям местных жителей сотрудники надзорного ведомства провели выездное обследование, отобрали пробы воды и почвы. В результате зафиксировано превышение нормативов предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в природной воде, а также загрязнение почвенного покрова. «Вблизи загрязненного участка расположена производственная площадка АО “ЮГК”. Натурным осмотром выявлены сооружения, предположительно являющиеся источником загрязнения окружающей среды. С целью проверки всех фактов, указывающих на нарушение природоохранного законодательства юридическим лицом, а также для установления законности возведения обнаруженных сооружений, управлением по согласованию с прокуратурой Челябинской области начата внеплановая выездная проверка»,— сообщает пресс-служба Уральского управления Росприроднадзора.

С февраля местные жители сообщали в социальных сетях об утечках неочищенных отходов производства из пруда-отстойника золотоизвлекательной фабрики. «Пришла весна, оттаяли перемороженные зимой трубы, а земляной вал, которым был огорожен отстойник, снесло талой водой. Данный сорбционный раствор содержит в том числе цианид. Вся эта опасная ядовитая жидкость несколько дней текла в реку Курасан и ее русло. Мы опасаемся за свою жизнь и здоровье, за скот и птицу, которая пьет воду из реки»,— говорится в обращении жителей Горбуновского в природоохранную прокуратуру, которое опубликовал активист, житель поселка Краснинский Валерий Кудрин в начале апреля на своей странице «ВКонтакте».

ЮГК добывает в Верхнеуральском районе золото на месторождениях Южный и Западный Курасан. В 2020 году здесь началось строительство золотоизвлекательной фабрики стоимостью 18 млрд руб. В мае прошлого года ее запустили в режиме пусконаладочных работ. Проектная мощность ГОКа — 4 т золота в год. После запуска местные жители сообщили о том, что из-за гидротехнических сооружений ЮГК практически пересохло русло реки Курасан.

С апреля этого года Арбитражный суд Челябинской области рассматривает два заявления Магнитогорской природоохранной прокуратуры о привлечении АО «ЮГК» к административной ответственности по ч.1 и ч. 2 ст. 9.5 КоАП РФ (нарушение установленного порядка строительства объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию). В пресс-службе прокуратуры региона “Ъ-Южный Урал” пояснили, что ЮГК приступила к строительству хвостохранилища на Курасанском ГОКе без соответствующего разрешения. Сейчас предприятие его уже получило.

В АО «ЮГК» на запрос «Ъ-Южный Урал» не ответили.

Старший юрист экологического направления Vegas Lex Дмитрий Моторин отмечает, что в случае установления факта аварийного разлива вредных загрязняющих веществ с производственной площадки наиболее ожидаемым негативным последствием для предприятия станет предъявление Росприроднадзором требований о возмещении вреда. «Стоит ожидать требований о возмещении вреда трем компонентам окружающей среды: почвам, водному объекту, а также водным биологическим ресурсам. Сумма может существенно варьировать и будет зависеть от фактических масштабов загрязнения. На размер ущерба, причиненного почвам, будут влиять площадь загрязнения, вид и объем вредных веществ, степень химического загрязнения, категория и целевое назначение поврежденных земель. На размер вреда реке также влияет продолжительность поступления загрязняющих веществ, природно-климатические особенности и состояние водного объекта»,— подчеркивает юрист.

Юлия Гарипова