Рабочая неделя в Петербурге начнется с похолодания и дождей

Днем в понедельник, 29 мая, в Санкт-Петербурге ожидаются кратковременные дожди и похолодание до +15 градусов, сообщил главный специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус. Город находится в зоне холодного атмосферного фронта с Балтики.

«Сегодня синоптическая ситуация в атмосфере над Северной столицей будет определяться влиянием и прохождением холодного атмосферного фронта. Он постепенно уплотнит облака, усилит ветер и вызовет кратковременные дожди, что удержит температуру ниже положенных по климату значений»,— написал синоптик в своем Telegram-канале.

Он добавил, что уже во вторник осадки в городе прекратятся.

Температура воздуха днем 29 мая в городе прогреется максимум до +17 градусов. Порывистый западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с, давление будет слабо расти и дойдет до отметки в 762 мм рт. ст.

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