Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В России создадут правила работы криптобирж

Российские власти отказались от идеи создания национальной криптобиржи и решили вместо этого разработать правила функционирования криптобирж. Об этом рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Как пояснил Анатолий Аксаков, поскольку биржи будут помогать бизнесу в проведении трансграничных расчетов, против них могут ввести ограничения. В то же время будут появляться и новые криптобиржи. Такую концепцию поддерживают в Минфине. Регулировать работу криптобирж, скорее всего, будет Центробанк. Правила создания и работы криптобирж пропишут в законопроекте об экспериментально-правовых режимах.

Директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков заявил, что в Центробанке считают, что следует комплексно регулировать цифровые валюты. При этом компромисс с ЦБ уже достигнут: ведомство согласилось ввести майнинг в правовое поле и дать возможность проводить международные расчеты и обменные операции с криптой в рамках экспериментально-правового режима.

Ранее Анатолий Аксаков говорил, что криптовалюта появится в качестве легального продукта в 2023 году. Однако использовать ее для внутренних расчетов будет нельзя, она будет доступна только во внешнеэкономической деятельности.

О том, как эксперты оценивают идею создания национального криптооператора,— в материале «Цифровые валюты заводят на платформу».

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...