В России создадут правила работы криптобирж

Российские власти отказались от идеи создания национальной криптобиржи и решили вместо этого разработать правила функционирования криптобирж. Об этом рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Как пояснил Анатолий Аксаков, поскольку биржи будут помогать бизнесу в проведении трансграничных расчетов, против них могут ввести ограничения. В то же время будут появляться и новые криптобиржи. Такую концепцию поддерживают в Минфине. Регулировать работу криптобирж, скорее всего, будет Центробанк. Правила создания и работы криптобирж пропишут в законопроекте об экспериментально-правовых режимах.

Директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков заявил, что в Центробанке считают, что следует комплексно регулировать цифровые валюты. При этом компромисс с ЦБ уже достигнут: ведомство согласилось ввести майнинг в правовое поле и дать возможность проводить международные расчеты и обменные операции с криптой в рамках экспериментально-правового режима.

Ранее Анатолий Аксаков говорил, что криптовалюта появится в качестве легального продукта в 2023 году. Однако использовать ее для внутренних расчетов будет нельзя, она будет доступна только во внешнеэкономической деятельности.

О том, как эксперты оценивают идею создания национального криптооператора,— в материале «Цифровые валюты заводят на платформу».

Анастасия Ларина