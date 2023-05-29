Главные новости к утру 29 мая

Реджеп Тайип Эрдоган победил во втором туре выборов президента Турции. В выступлении перед сторонниками он заявил о победе демократии и пообещал открыть газовый хаб по предложению президента РФ Владимира Путина. Об итогах

Президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти достигли окончательной сделки по потолку госдолга. Она предполагает его повышение до 2025 года в обмен на сохранение текущих расходов на 2024 год и их увеличение на 1% в 2025 году.

Слова американского сенатора Линдси Грэма о трате денег США на смерть россиян были смонтированы Киевом. В полной версии записи, с которой ознакомилось Reuters, фразы «Русские умирают» и «Мы никогда еще не тратили деньги так удачно» упоминаются в разных контекстах. О реакции на видео

После нескольких лет дискуссий появилась ясность с источниками финансирования расширения электросетей для БАМа и Транссиба, выяснил «Ъ». Правительство решило, что дефицит инвестпрограммы «Россетей» в размере 260 млрд руб. будет закрыт, помимо повышения тарифа на передачу электроэнергии, также за счет сокращения выплаты дивидендов до 2026 года и переноса финансирования инвестпрограммы в объеме 100 млрд руб. на 2023–2027 годы. Подробнее

По всей Украине ночью действовала воздушная тревога. Взрывы произошли во многих городах и регионах, в том числе в Киеве и Одессе.

Американская TJX Companies перестала быть совладельцем российской сети магазинов Familia, узнал «Ъ». Около двух лет назад она получила 25% в сети. Вероятно, TJX Companies списала $218 млн. О выходе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Кению. Он начал третье африканское турне с начала года.

Минпромторг планирует кардинально пересмотреть подход к оценке локализации в автопроме, выяснил «Ъ». Если он будет принят, компенсации начнут терять даже модели Lada, считают в отрасли, что приведет к росту цен на автомобили. Подробнее

Сборная Канады в рекордный 28-й раз стала чемпионом мира по хоккею. В финале она обыграла Германию со счетом 5:2. О финале

Российские теннисисты Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Андрей Рублев и Александр Шевченко вышли во второй круг Roland Garros.

О предстоящих 29 мая важнейших событиях — в анонсах «Ъ».