Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

По всей Украине объявлена воздушная тревога, в городах звучат взрывы

На территории всей Украины объявлена воздушная тревога. Киевские власти сообщили о работе средств противовоздушной обороны (ПВО). Во многих городах и регионах произошли взрывы.

С позднего вечера 28 мая воздушная тревога объявлялась в разных частях страны. Ближе к 3:00 она распространилась по территории всей Украины, следует из официальной карты оповещений.

Киевская городская военная администрация сообщила, что над столицей работает ПВО. Местные СМИ сообщают о взрывах в Винницкой, Одесской, Полтавской, Черкасской областях, Одессе и Кременчуге.

Накануне, 28 мая, Киев, по словам городских властей, подвергся самой массированной атаке беспилотниками с начала боевых действий.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...