По всей Украине объявлена воздушная тревога, в городах звучат взрывы

На территории всей Украины объявлена воздушная тревога. Киевские власти сообщили о работе средств противовоздушной обороны (ПВО). Во многих городах и регионах произошли взрывы.

С позднего вечера 28 мая воздушная тревога объявлялась в разных частях страны. Ближе к 3:00 она распространилась по территории всей Украины, следует из официальной карты оповещений.

Киевская городская военная администрация сообщила, что над столицей работает ПВО. Местные СМИ сообщают о взрывах в Винницкой, Одесской, Полтавской, Черкасской областях, Одессе и Кременчуге.

Накануне, 28 мая, Киев, по словам городских властей, подвергся самой массированной атаке беспилотниками с начала боевых действий.