Канада вернула свое золото

Чемпионат мира по хоккею, который принимали Финляндия и Латвия и в котором из-за международных санкций не приняла участия сборная России, завершился финалом в Тампере и очередной победой канадской команды. На сей раз, чтобы добыть золото, от нее потребовалось справиться в нем с неожиданно высоко взлетевшими немцами. Аутсайдеры по ходу матча дважды вели, но все-таки проиграли — 2:5.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сборная Канады по хоккею

Фото: Reuters Сборная Канады по хоккею

Фото: Reuters

Нынешний чемпионат мира, подарив кучу всяких аномальных по прежним меркам сюжетов вроде бронзового взлета никогда не бравших медалей топ-турниров латвийцев, которые обыграли в матче за третье место американцев, или выхода в финал немцев, вырулил к абсолютно привычному, рутинному, можно сказать, исходу. Сборная Канады свое 28-е в общей сложности мировое первенство завоевала ставшим для нее с конца прошлого десятилетия привычным способом. Она не особо парилась по поводу формирования состава на финско-латвийский турнир, не гонялась за звездами, собрав его в основном из игроков третьих-четвертых звеньев клубов НХЛ. А от ее хоккея, как и от заявки, не исходило какого-то особого блеска. Строго говоря, это был рядовой, неброский хоккей, который, например, на групповом этапе не смотрелся проблемой ни для крепких швейцарцев, ни даже для тоже победивших вечных фаворитов слабеньких норвежцев.

Но тем не менее канадских ресурсов оказалось вполне достаточно, чтобы в четвертый раз подряд добраться до финала чемпионата мира, выбив в четвертьфинале прошлогодних победителей — финнов, а вслед за ними справившись с противниками из более скромной ниши — латвийцами и немцами.

Финал идеально, как оставшийся на дне коробки последний кусочек большого пазла, дополнял общую картинку, созданную этим странным чемпионатом. Человек, не знающий вековых хоккейных раскладов, наблюдая за ним, должен был решить, что встречаются две совершенно равные команды.

Отличить их друг от друга можно разве что по форме. Ну, одна все же чуточку покусачее, а другая чуточку поленивее, что ли. Причем та, что покусачее,— это немецкая сборная. И нет ничего удивительного в том, что именно она открывает счет после классного кистевого броска от Джона-Джейсона Петерки.

Канадская игра до него походила на игру команды, которая убедила себя в том, что у нее в запасе — вагон времени и можно не рвать с места в карьер, в любом случае все успеем исправить. После него она походила на игру команды, которая вдруг поняла, что времени на самом деле не так-то уж и много и каждая ошибка тут имеет солидную цену. Канадцы отыгрались внешне удивительно легко. Чуточку прибавили в движении, перехватили шайбу, и Пейтон Кребс выложил ее Сэмми Блэю.

Забив, сборная Канады с удовольствием вернулась в прежний режим — не то чтобы спящий, но, строго говоря, точно не тот, в котором обычно рубятся в финалах чемпионатов мира. И опять немцы ее за это наказали строго. Им повезло с рикошетами, а Даниэль Фишбух удачно выловил клюшкой скачущую по льду шайбу, огорошив канадского голкипера Сэма Монтембо.

Предсказать, что будет дальше, было совершенно несложно. И во второй раз укус соперника подействовал на канадцев как хорошее лекарство от сонливости — забегали, заработали.

Вспышка активности вылилась в полученное сборной Канады большинство и гол Лоусона Крауза.

Впрочем, в заключительном периоде она решила отказаться от прежней стратегии. Это была уже более или менее знакомая всем сборная Канады — может быть, не сверкающая техникой, но по крайней мере жутко боевитая, готовая бороться на любом участке площадки. Такой не нужно было ждать, пока ее ужалят, чтобы как следует завестись.

Канадцы впервые повели в счете благодаря как раз напористости. В ключевом эпизоде встречи ее проявил Коди Гласс, отвоевавший шайбу за немецкими воротами и выбравшийся с ней на пятачок. Протаранить немецкого вратаря Матиаса Нидербергера ему не удалось, но на помощь подоспел Сэмми Блэй. Вскоре сборную Германии вполне мог добить Милан Лучич. Интригу сберегла штанга.

Ненадолго. Немцы, конечно, рванули отыгрываться, а ловить оппонентов на чрезмерной увлеченности атакой — это был канадский хлеб на чемпионате мира. Тайлер Тоффоли своим шансом распорядился идеально.

Немцы в концовке, разумеется, снимали вратаря, меняя его на шестого полевого игрока. Но все было бесполезно — лишь пропустили в пустые ворота от Скотта Лоутона.

Против канадского лома, каким бы простым со стороны он ни выглядел, на чемпионате мира вновь ни у кого не нашлось приема.

Алексей Доспехов