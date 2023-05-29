Главные анонсы 29 мая

В Швеции пройдет визит госсекретаря США Энтони Блинкена.

С 29 по 31 мая в ЮАР пройдет встреча шерп и су-шерп БРИКС.

Южный окружной военный суд (Ростов-на-Дон) продолжит рассмотрение по существу уголовного дела в отношении пяти украинцев, обвиняемых в подготовке терактов в Мелитополе Запорожской области.

В Цхинвале пройдет обращение президента Южной Осетии Алана Гаглоева с посланием к народу и парламенту.

29 и 30 мая Саудовскую Аравию посетит первая многоотраслевая деловая миссия Made in Russia + Innoprom. В миссии примут участие, в частности, Ростех, «Трансмашхолдинг», «Ростсельмаш», «Силовые машины», «Геоскан», «Биокад», «Герофарм».

Совет директоров горно-металлургической компании «Мечел» рассмотрит вопрос о дивидендах по итогам 2022 года.

С 29 мая по 19 июня сотрудники завода «АвтоВАЗ» в Тольятти уйдут в корпоративный отпуск.

В Москве пройдет аукцион на право редевелопмента участка в промзоне «Вагоноремонт».

В Киргизии состоится плановое заседание правления Национального банка.

В Нигерии состоится инаугурация Болы Тинубу, победившего на президентских выборах.

Главные события предстоящей недели — в подборке «Ъ».