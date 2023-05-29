Лавров прибыл в Кению

Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал очередное африканское турне, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова в Telegram. Глава МИД РФ прибыл в столицу Кении город Найроби.

Госпожа Захарова обратила внимание, что визит проходит в преддверии саммита Россия—Африка в Санкт-Петербурге. 1–2 июня господин Лавров примет участие в совещании министров иностранных дел стран БРИКС в Кейптауне. В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР.

Последний раз господин Лавров был в Кении 13 лет назад, в 2010 году. Визит в Африку стал третьим с начала года. В январе министр посещал ЮАР, Эсватини, Анголу и Эритрею, в феврале — Мали, Мавританию и Судан. В июле 2022 года господин Лавров был с визитом в Египте, Эфиопии, Уганде и Республике Конго.

О подготовке к саммиту Россия—Африка — в материале «Ъ» «Африканский сезон в МИДе».

Леонид Уварчев