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Самсонова победила Волынец и вышла во второй круг Roland Garros

Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла Кэти Волынец из США в первом круге Roland Garros. Матч завершился со счетом 6:0, 6:1, он длился 1 час 8 минут. Во втором круге Самсонова сыграет с победительницей матча между Анастасией Павлюченковой (РФ) и Линдой Фрухвиртовой (Чехия).

24-летняя Самсонова — 15-я ракета мира. На ее счету четыре титула WTA. На турнирах Большого шлема не проходила дальше четвертого круга. Обладательница Кубка Билли Джин Кинг в составе российской сборной. 21-летняя Волынец находится на 90-й строчке мирового рейтинга теннисисток.

Roland Garros — второй в сезоне турнир Большого шлема. Проводится на грунтовом покрытии. Призовой фонд составляет €49,6 млн. Во второй круг также прошли россиянки Камилла Рахимова и Анастасия Потапова. Действующая победительница — первая ракетка Ига Швёнтек из Польши.

Леонид Уварчев

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