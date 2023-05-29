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Коммерсантъ FM
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Развод и девичья Familia

Из числа совладельцев сети вышла американская компания

Американская TJX Companies, получившая около двух лет назад 25% в российской сети магазинов Familia, престала быть ее совладельцем, списав, возможно, после этой сделки $218 млн. Оставшиеся акционеры Familia, среди которых структуры Baring Vostok и российских топ-менеджеров Goldman Sachs, решили перевести головную структуру ритейлера из Люксембурга в ОАЭ. Перерегистрация в Дубае позволит компании не только избежать возможного санкционного давления, но и воспользоваться налоговыми преференциями.

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

TJX Companies, развивающая в США магазины одежды T.J. Maxx и Marshalls, продала свою долю в Familia Trading S.a.r.l — головной структуре российской сети формата off-price Familia. Эту информацию “Ъ” обнаружил в опубликованном недавно отчете TJX Companies за 2022 год. Информация о том, кому перешла доля TJX Companies, не раскрывается. В американской компании и Familia на запрос “Ъ” не ответили.

О планах выйти из бизнеса Familia TJX Companies заявляла год назад из-за российско-украинского военного конфликта. Тогда компания готова была списать свою долю в российской сети в размере $218 млн.

Familia основана в 2000 году, включает более 415 магазинов более чем в 115 городах России и Белоруссии. По итогам 2022 года выручка сети выросла на 26%, до 43,3 млрд руб.

TJX Companies приобрела 25% в Familia осенью 2019 года. Тогда «Ведомости» называли сумму сделки в $225 млн, а продавцами выступали все совладельцы сети, включая структуры Goldman Sachs и структуры Baring Vostok. По данным на конец 2020 года, Goldman Sachs через ELQ Investors VIII владела 16,75% бизнеса ритейлера, еще 16,44% — Baring Vostok через Veliada. Компаниям основателей Familia Дмитрия Луковникова (Lavos S.a.r.l) и Германа Ошкордина (Paragem Assets S.a.r.l) принадлежало 25,1% и 16,71% соответственно.

В то же время, как следует из ЕГРЮЛ, в апреле 2023 года головная структура Familia сменила юрисдикцию в Люксембурге, зарегистрировав одноименную компанию в ОАЭ. По данным сайта Международного финансового центра Дубая (DIFC), Veliada — структура Baring Vostok — по-прежнему остается в числе совладельцев Familia. Источник “Ъ”, близкий к Baring Vostok, уточнил, что доля компании не поменялась после выхода TJX из бизнеса ритейлера. В конце 2022 года Baring Vostok сообщала, что доля в Familia наряду с другими ее активами в РФ перейдет под управление российской компании «Восток инвестиции».

Goldman Sachs также ранее заявлял об уходе из России. По данным DIFC, среди нынешних владельцев Familia значится Broomfield Int., которую РБК связывал с российским топ-менеджментом местной структуры Goldman Sachs. Кроме того, в обновленном списке учредителей ритейлера указана Ambron Holding, которая, по данным DIFC, принадлежит Дмитрию Луковникову, и Kemble Corporation, чьи бенефициары не называются.

Перевод головной структуры Familia из Люксембурга в Дубай — вынужденная мера для ритейлера. «Дружественный статус ОАЭ по отношению к нашей стране позволяет российским собственникам финансировать компании в РФ, что в ряде случаев ограничено для структур, зарегистрированных в недружественных юрисдикциях»,— поясняет старший юрист практики международного налогового планирования BGP Litigation Екатерина Ардашева. В ОАЭ Familia не обязана соблюдать санкции ЕС и сможет свободнее взаимодействовать с российским бизнесом, добавляет партнер корпоративной практики Stonebridge Legal Дмитрий Позин. По его словам, многие компании РФ уже минимизировали свое присутствие в «недружественных» юрисдикциях. Так, например, ритейлеры «Спортмастер» и Ostin перевели головные структуры из Сингапура в Гонконг.

Кроме того, по словам госпожи Ардашевой, в ОАЭ действует более комфортный налоговый режим для компаний, в частности, низкий по сравнению с многими странами размер НДС. А при регистрации в свободных зонах в ОАЭ, по ее словам, компании не облагаются налогами.

Алина Савицкая, Анатолий Костырев

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