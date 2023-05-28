Рублев вышел во второй круг Roland Garros

Россиянин Андрей Рублев обыграл Ласло Дьере из Сербии в матче первого круга Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros). Встреча завершилась со счетом 6:1, 3:6, 6:3, 6:4 в пользу россиянина. Следующим соперником Рублева будет победитель матча между представителями Франции Артуром Казо и Корентеном Муте.

25-летний Андрей Рублев занимает 7-е место в рейтинге ATP, выиграл 13 турниров под эгидой ассоциации в одиночном разряде.

27-летний Дьере находится на 60-й строчке рейтинга, выиграл 2 турнира ATP в одиночном разряде.

Турнир проходит в Париже, его общий призовой фонд составляет €49,6 млн.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Карен Хачанов начал с подвига».

Мария Федотова