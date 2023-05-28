Сборная Канады в рекордный 28-й раз стала чемпионом мира по хоккею

Сборная Канады по хоккею стала чемпионом мира, обыграв в финале команду Германии — 5:2. Канадцы выиграли мировое первенство в 28-й раз в истории. Встреча прошла в финском Тампере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pavel Golovkin / AP Фото: Pavel Golovkin / AP

Сборная Канады стала рекордсменом по числу побед, опередив команды СССР и России, которые совокупно завоевали 27 титулов. Сборная СССР становилась чемпионом мира 22 раза, сборная России — 5 раз.

Команда Германии в третий раз стала серебряным призером чемпионата. Кроме того, германская сборная дважды завоевывала бронзовые медали.

У победителей шайбы забросили Сэмюэл Блейс (11-я и 45-я минуты), Лоусон Крауз (38), Тайлер Тоффоли (52) и Скотт Лоутон (59). У проигравших — Джон-Джейсон Петерка (8) и Даниэль Фишбух (34).

Изначально чемпионат мира по хоккею должен был принимать Санкт-Петербург. Из-за санкций Международная федерация хоккея (IIHF) перенесла его в финский Тампере и латвийскую Ригу.

Анастасия Ларина