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Коммерсантъ FM
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Касаткина победила Нимайер и вышла во второй круг Roland Garros

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла Юле Нимайер из Германии в первом круге Roland Garros. Матч завершился со счетом 6:3, 6:4, он продлился 1 час 34 минуты. Россиянка во втором круге сыграет с победительницей матча между Маркетой Вондроушовой (Чехия) и Алисией Паркс (США).

26-летняя Касаткина — первая ракетка России и девятая ракетка мира. На ее счету шесть побед на турнирах WTA, обладательница Кубка Билли Джин Кинг. В прошлом сезоне она выходила в полуфинал Roland Garros. 23-летняя Нимайер занимает 76 место в рейтинге теннисисток. Она не побеждала на турнирах WTA.

Roland Garros — второй в сезоне турнир Большого шлема. Проводится на грунтовом покрытии. Призовой фонд составляет €49,6 млн. Во второй круг также прошли россиянки Камилла Рахимова, Анастасия Потапова и Людмила Самсонова. Действующая победительница — первая ракетка Ига Швёнтек из Польши.

Леонид Уварчев

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