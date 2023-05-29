От Байкала до Амура запитаем магистраль

По данным “Ъ”, после нескольких лет дискуссий появилась ясность с источниками финансирования расширения электросетей для БАМа и Транссиба. По данным “Ъ”, правительство решило, что дефицит инвестпрограммы «Россетей» в размере 260 млрд руб. будет закрыт, помимо повышения тарифа на передачу электроэнергии, также за счет сокращения выплаты дивидендов до 2026 года и переноса финансирования инвестпрограммы в объеме 100 млрд руб. на 2023–2027 годы. Аналитики и источники “Ъ” на рынке подчеркивают, что тем самым инвестиции в строительство инфраструктуры придется оплачивать потребителям и акционерам сетевого комплекса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На энергоснабжение расширенного БАМа и Транссиба «Россетям» понадобится 260 млрд руб., и в правительстве поняли, где их можно будет взять

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ На энергоснабжение расширенного БАМа и Транссиба «Россетям» понадобится 260 млрд руб., и в правительстве поняли, где их можно будет взять

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Правительство решило закрывать нехватку средств «Россетей» («Федеральная сетевая компания — Россети», управляет магистральными и распредсетями в РФ) на строительство электросетей на Восточном полигоне в объеме 260 млрд руб. до 2026 года из нескольких источников, следует из материалов комиссии по вопросам развития железнодорожной инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока, прошедшей 24 мая (есть у “Ъ”). Помимо уже известной меры по повышению тарифа на передачу электроэнергии на 6,3% в 2023 году (см. “Ъ” от 2 мая) также было решено сдвинуть на 2023–2027 годы финансирование инвестпрограммы «Россетей», что позволит высвободить до 100 млрд руб. для строительства электросетей для БАМа и Транссиба.

«Россети» строят новые подстанции и магистральные сети для расширения провозной способности БАМа и Транссиба до 182 млн тонн к 2024 году, предполагается также третья очередь расширения — до 185 млн тонн в 2028 году и 210 млн тонн в 2031 году. Всего госхолдинг должен построить 25 объектов. Вопрос об источниках финансирования этой стройки прорабатывается уже несколько лет. В том числе предлагалось финансировать ее из бюджета и средств ФНБ. Также, как писал “Ъ” 29 декабря 2022 года, рассматривался вариант продажи принадлежащих ФСК 8,57% «Интер РАО» за 23 млрд руб., но стороны в итоге отказались от сделки.

Помимо сдвига инвестпрограммы «Россети» могут сократить выплаты дивидендов вплоть до 2026 года, эта мера может компенсировать до 60 млрд руб. недостающих средств. По итогам 2022 года были предусмотрены выплаты в размере около 23 млрд руб., совет директоров «Россетей» рассмотрит вопрос о дивидендах 29 мая.

В сентябре 2022 года глава «Россетей» Андрей Рюмин говорил «Интерфаксу», что вопрос о дивидендах за 2022 год будет обсуждаться после объединения ФСК и «Россетей», состоявшегося в начале 2023 года. До присоединения к ФСК «Россети» владели 80,13% в магистральном операторе, теперь основным акционером объединенной компании является Росимущество, которому принадлежат 75% плюс 1 акция.

Что касается повышения тарифа ФСК, то, как следует из материалов комиссии, следующая дополнительная к параметрам прогноза социально-экономического развития индексация на 2% произойдет с 1 июля 2025 года, еще на 2% — с 1 июня 2026 года. В совокупности индексация тарифа позволит привлечь на финансирование стройки до 100 млрд руб.

В материалах комиссии говорится, что меры уже были поддержаны премьер-министром Михаилом Мишустиным. В аппарате премьер-министра, Минфине и «Россетях» “Ъ” не ответили.

Для финансовых показателей и долговой нагрузки «Россетей» решение правительства позитивно, считает Матвей Тайц из инвестбанка «Синара». Но отказ от дивидендов на среднесрочном горизонте, по его словам, может быть негативен для котировок. Стоимость обыкновенных акций «Россетей» на 26 мая составляла 0,11 руб. за штуку, капитализация компании — 231,6 млрд руб.

Дмитрий Булгаков из «БКС Мир инвестиций» полагает, что отказ «Россетей» от дивидендов или их снижение может быть негативно воспринято инвесторами. Так как «Россети» — это публичное акционерное общество, то в идеале инвестпроекты должны быть окупаемыми, напоминает он. «Если у таких госпроектов нет окупаемости, можно было бы их реализовывать через 100% государственные структуры, чтобы миноритарные акционеры не терпели убыток от инфраструктурной стройки через разрушение акционерной стоимости»,— считает эксперт.

По мнению источников “Ъ” на рынке, такой подход в долгосрочной перспективе будет приводить к большей убыточности и исчезновению культуры инвестиционной и в последующем операционной эффективности в «Россетях», перекосам в тарифах потребителей, опережающему росту стоимости электроэнергии. «По сути, неокупаемый инвестпроект государства должны будут профинансировать потребители / клиенты и акционеры сетевого комплекса»,— резюмирует он.

Татьяна Дятел, Наталья Скорлыгина