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Коммерсантъ FM
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Глава ЦИК Турции объявил победителем президентских выборов Эрдогана

Председатель Высшего избирательного совета Турции Ахмет Йенер объявил победителем президентских выборов Реджепа Тайипа Эрдогана. После подсчета 99,43% бюллетеней он набрал 52,14% голосов, сообщает издание Gazete Duvar. Господин Йенер объявил о победе действующего президента, ссылаясь на предварительные данные.

Соперник господина Эрдогана — представитель оппозиции Кемаль Кылычдароглу — набирает 47,86%. Ранее Реджеп Тайип Эрдоган уже объявил себя победителем, его поздравили несколько зарубежных лидеров, в том числе президент РФ Владимир Путин.

Сегодня, 28 мая, состоялся второй тур президентских выборов. Первый прошел 14 мая.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Эрдоган примеряет венок победителя».

Мария Федотова

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