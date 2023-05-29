Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ЦАР хочет разместить военную базу РФ с возможностью использования контингента в других странах

Власти Центральноафриканской Республики хотят разместить у себя российскую военную базу на 5–10 тыс. военных, заявил посол ЦАР в РФ Леон Додону-Пунагаза. Республика намерена в случае необходимости использовать контингент базы в других странах.

Господин Додону-Пунагаза в интервью «Известиям» назвал поднятие российского флага на бывшей французской базе в ЦАР знаком, что страна «окончательно выгнала французов» и что «теперь Россия будет вместе с ЦАР». Как рассказал посол, он заявлял о желании разместить военную базу министру обороны Сергею Шойгу, этот же вопрос обсуждал председатель парламента ЦАР Симплис Саранджи во время визита в Москву.

«Знаете, когда я приехал и встретил первый раз Шойгу, я ему сказал, что инструкторы — это хорошо. Потому наша страна была первой в Африке, которая противостояла французам. Но сейчас нам нужна российская военная база, где бы могли находиться от 5 до 10 тыс. солдат. При этом их можно было бы в случае необходимости задействовать в других странах. Мы просили об этом»,— сказал господин Додону-Пунагаза.

Посол России в республике Александр Бикантов в феврале заявил, что военные ЦАР разгромили большинство незаконных вооруженных формирований в стране при поддержке российских инструкторов. По его словам, власти ЦАР считают, что Россия смогла предотвратить насильственное свержение власти и новый виток гражданской войны. По информации господина Бикантова, в республике работают 1,8 тыс. российских инструкторов.

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...