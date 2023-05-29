ЦАР хочет разместить военную базу РФ с возможностью использования контингента в других странах

Власти Центральноафриканской Республики хотят разместить у себя российскую военную базу на 5–10 тыс. военных, заявил посол ЦАР в РФ Леон Додону-Пунагаза. Республика намерена в случае необходимости использовать контингент базы в других странах.

Господин Додону-Пунагаза в интервью «Известиям» назвал поднятие российского флага на бывшей французской базе в ЦАР знаком, что страна «окончательно выгнала французов» и что «теперь Россия будет вместе с ЦАР». Как рассказал посол, он заявлял о желании разместить военную базу министру обороны Сергею Шойгу, этот же вопрос обсуждал председатель парламента ЦАР Симплис Саранджи во время визита в Москву.

«Знаете, когда я приехал и встретил первый раз Шойгу, я ему сказал, что инструкторы — это хорошо. Потому наша страна была первой в Африке, которая противостояла французам. Но сейчас нам нужна российская военная база, где бы могли находиться от 5 до 10 тыс. солдат. При этом их можно было бы в случае необходимости задействовать в других странах. Мы просили об этом»,— сказал господин Додону-Пунагаза.

Посол России в республике Александр Бикантов в феврале заявил, что военные ЦАР разгромили большинство незаконных вооруженных формирований в стране при поддержке российских инструкторов. По его словам, власти ЦАР считают, что Россия смогла предотвратить насильственное свержение власти и новый виток гражданской войны. По информации господина Бикантова, в республике работают 1,8 тыс. российских инструкторов.

Леонид Уварчев