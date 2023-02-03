Посол Бикантов: армия ЦАР разгромила большую часть бандформирований в стране при поддержке российских инструкторов

Посол России в Центральноафриканской Республике (ЦАР) Александр Бикантов заявил, что большинство незаконных вооруженных формирований в стране были разгромлены армией при поддержке российских инструкторов. По его словам, власти ЦАР высоко оценивают результаты работы российской стороны при подготовке армии, полиции и жандармерии ЦАР.

«Что касается незаконных вооруженных формирований, то в результате успешных оборонительных действий армии ЦАР при поддержке российских инструкторов большая часть бандформирований разгромлена и по сути превратилась в мелкие криминальные группки, промышляющие грабежом и насилием. Их вожаки пребывают за рубежом»,— сказал Александр Бикантов «РИА Новости».

По его словам, в ЦАР считают, что Россия смогла предотвратить насильственное свержение власти в стране и новый виток гражданской войны. Господин Бикантов добавил, что сейчас в ЦАР работают 1,8 тыс. российских инструкторов. Он дополнил, что страна недавно отправила заявку в Совет безопасности ООН о необходимости увеличить их количество.

С 2012 года в ЦАР идет гражданская война между правительством и повстанцами. В конфликт вовлечена Россия. В 2018 году в республику отправили 170 гражданских инструкторов для обучения военнослужащих и пятеро военных. В январе власти ЦАР попросили увеличить военное присутствие российских военных.

Олеся Павленко