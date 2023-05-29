Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ТАСС: главный военно-морской парад пройдет в Санкт-Петербурге в День ВМФ

Главный военно-морской парад пройдет в День Военно-морского флота (ВМФ) РФ 30 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте, сообщил источники ТАСС. В начале мая, по информации российского госагентства, велась подготовка к параду, но окончательного решения по вопросу его проведения еще не было принято.

«Принято принципиальное решение о проведении главного военно-морского парада 30 июля»,— сказал один из собеседников агентства. Российские власти не комментировали информацию.

Проведение парадов в День ВМФ было возобновлено с 2017 года. Его проводят в акватории реки Невы в Санкт-Петербурге и акватории Большого Кронштадтского рейда. В 2022 году в мероприятии приняли участие больше 40 кораблей, катеров, подлодок, 42 воздушных судна и больше 3,5 тыс. военных.

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...