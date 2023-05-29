ТАСС: главный военно-морской парад пройдет в Санкт-Петербурге в День ВМФ

Главный военно-морской парад пройдет в День Военно-морского флота (ВМФ) РФ 30 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте, сообщил источники ТАСС. В начале мая, по информации российского госагентства, велась подготовка к параду, но окончательного решения по вопросу его проведения еще не было принято.

«Принято принципиальное решение о проведении главного военно-морского парада 30 июля»,— сказал один из собеседников агентства. Российские власти не комментировали информацию.

Проведение парадов в День ВМФ было возобновлено с 2017 года. Его проводят в акватории реки Невы в Санкт-Петербурге и акватории Большого Кронштадтского рейда. В 2022 году в мероприятии приняли участие больше 40 кораблей, катеров, подлодок, 42 воздушных судна и больше 3,5 тыс. военных.

Леонид Уварчев