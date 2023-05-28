Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено автором Фото: предоставлено автором

— Как вы оцениваете экономический потенциал Краснодарского края сегодня?

— Сегодня наш регион — один из самых экономически развитых и инфраструктурно обеспеченных регионов страны. Экономический потенциал Краснодарского края безграничен. Можно с уверенностью говорить, что у нас есть еще неисчерпанные ресурсы в таких отраслях, как промышленность, транспорт, санаторно-курортная сфера, топливно-энергетическом комплекс, АПК, и, конечно же, IT-сектор. Именно на эти направления сейчас делается упор.

Если говорить о перспективном развитии экономики, то в этом и следующем годах мы прогнозируем, что экономика Кубани будет продолжать развиваться в положительном ключе. Безусловно это будет выражаться в росте ВРП опережающими среднероссийский рост темпами (за период 2023-2026 годов как минимум на 3 процентных пункта).

На динамику ВРП края будет оказывать влияние ввод новых мощностей и реконструкция предприятий и организаций пищевой переработки, металлургической промышленности, нефтепереработки, машиностроения, строительство сухогрузного морского порта Тамань, развитие Новороссийского транспортного узла, развитие индустриальных промышленных парков, реализация инфраструктурных проектов, федеральных целевых программ, федеральных и региональных госпрограмм.

Итоги 2023 года предварительно оцениваются с ростом ВРП края до 3,8 трлн руб.

В среднесрочной перспективе структура ВРП края претерпит ряд изменений, связанных в основном, с перераспределением доли сельского хозяйства в пользу промышленности, торговли, доли которых в ВРП края к 2026 году увеличатся относительно 2022 года до 15,4% против 15,0% и 17,1% против 16,5% соответственно. Доля транспортного комплекса практически не изменится и останется на уровне 13,9% в общем объеме ВРП края.

Например, увеличению доли промышленности в ВРП края будет способствовать дальнейшее развитие производства компьютеров, электронных и оптических изделий, где темпы роста будут опережать динамику промышленного сектора края в целом: в 2023 году - 112% против 103,3%, в 2024 году – 105% (104,4%), в 2025 и 2026 годах – до 110% (107,1%).

По итогам первых трех месяцев 2023 года положительная динамика достигнута в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, транспортировке и хранении, оптовой торговле, общественном питании и сфере платных услуг населению.

В результате рост ВРП края в январе-марте 2023 года оценён на уровне 102,5%. Как следствие, итоги 2023 года предварительно оцениваются с ростом ВРП края до 3,8 трлн руб.

— Каковы основные драйверы экономики Кубани? Какую роль в экономическом развитии региона играют производство, строительство, туризм, сельское хозяйство, IT, транспорт, порты и другие отрасли, представленные здесь?

— Многие привыкли считать Краснодарский край исключительно туристическим и сельскохозяйственным регионом. Однако это не так. Сегодня экономика Кубани одна из самых сбалансированных и мультиотраслевых в России.

Ключевым драйвером, конечно, остается инфраструктура. Мы видим, что нам необходимо развивать электроэнергетику, дороги, канализационно-очистные сооружения. В частности, на побережье. Без движений в этом направлении будет крайне сложно говорить о росте региональной экономики.

Если говорить об отраслях, от которых мы ждем роста – это «умный» агропромышленный комплекс, пищевое производство. Ведь всем прекрасно известно, что спрос на продукты никогда не исчезнет. А в нынешних условиях он только растет. Следовательно, нам стоит ожидать увеличения стоимости продукции и доходность этого бизнеса.

Говоря о туризме, рост в этом году ожидается не менее 105%. При этом стоит отметить, что сегодня Краснодарский край вступает в конкуренцию с другими регионами, которые ведут активную работу по развитию туристической сферы. Чтобы не «проиграть», необходимо создавать более благоприятные условия для туристов с учетом того, что за последние годы у нас акценты сместились на внутренний туризм. Для этого необходимо подходить комплексно к развитию наших туристических районов. Ярким примером правильного подхода к развитию отрасли можно считать проект «Новая Анапа». Его реализация позволит внести значительный вклад в экономику региона, ведь это не только застройка территории, но и привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест, дополнительные налоговые отчисления. Дополнительно ведется активная работа по развитию инфраструктуры, которая связывает курортные территории.

Мы видим, что у инвесторов растет интерес к нашим курортам. Это отчетливо демонстрирует количество соглашений, которые регион подписывает на Петербургском международном экономическом форуме. Только в прошлом году край заключил 14 соглашений в данной отрасли на сумму 159,5 млрд руб. Спойлер: в этом году их будет больше.

В текущем году драйверами роста также определены промышленность, строительство и потребительский рынок (торговля и общепит)

Еще одним драйвером станет развитие транспортно-логистической инфраструктуры. В качестве примера можно привести проект Южного логистического хаба, который предполагает наличие выходов к портам черноморско-азовского бассейна. Несмотря на геостратегические вызовы, реализация крупных инвестиционных проектов, являющихся опорными в хабе, продолжается.

В текущем году драйверами роста также определены промышленность, строительство и потребительский рынок (торговля и общепит). Темпы роста в этих отраслях оцениваются в пределах от 102% до 103,3% (промышленность – 103,3%; строительство – 102,8%; розничная торговля и общественное питание – 103,3). Это позволит добиться устойчивого развития экономики в 2023 году.

Что касается IT-бизнеса. Сегодня IT-отрасль имеет серьезный потенциал для развития. В частности, это касается новых информационных разработок, которые важны как для края, так и для России в целом. На Кубани сильное IT-сообщество, которое нуждается в поддержке. Для них в крае уже установлены дополнительные льготы в виде увеличенного инвестиционного вычета на прибыль организаций до 70% и снижение налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения. Это позволяет рассчитывать в ближайшей перспективе на увеличение вклада отрасли в развитие экономики края.

— Какие тренды экономике Кубани задали санкции и экономические изменения, произошедшие в 2022 году?

— Траектория развития в 2023 году будет определяться эффективностью мер, направленных на содействие адаптации экономики к новым условиям и ее структурной перестройке. В их числе денежно-кредитная политика, переориентация экспортных поставок, в том числе через развитие транспортно-логистических коридоров, замыкание производственных цепочек внутри страны, обеспечение технологического суверенитета, стимулирование предпринимательской деятельности и инвестиционной активности.

Также мы можем смело в перечень трендов отнести развитие государственно-частного партнерства, новую конкурентную политику и управление госпрограммами, расширение нацпроекта «Производительность труда» и другие тренды, которые позволят удерживать экономическую ситуацию под контролем и влиять на основные показатели.

— Как на Кубани идет работа с импортозамещением?

— Поддержке предприятий, которые активно работают в сфере импортозамещения, уделяется особое внимание в крае. Вениамин Иванович Кондратьев неоднократно повторял, что сегодня у наших компаний, производителей есть уникальный шанс занять те ниши, с которых ушли иностранные производители.

В частности, если говорить про промышленность региона, то тут, как я же отмечал ранее, есть огромный потенциал. Для того, чтобы не бросать предприятие один на один с «проблемами», мы в рамках плана по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в крае ввели меру поддержки - финансируем до 30% затрат на создание и развитие импортозамещающих производств. В прошлом году просубсидировали три предприятия на сумму 90 млн руб. В этом увеличим объем поддержки до 1 млрд руб.

В регионе также действует Фонд развития промышленности. В нем действует 15 программ льготного заемного финансирования со ставками от 0,1 до 4% годовых и объемом займов от 5 до 200 млн руб.

Одна из программ – «Импортозамещение» – разработана по поручению губернатора Вениамина Кондратьева в рамках стабилизационного плана. Заем под 0,1% годовых доступен промышленникам, которые запускают импортозамещающие производства. Они могут получить до 200 млн руб. Средства предоставят на срок до 5 лет с отсрочкой уплаты основного долга до двух лет.

Стоит отметить, что край уже демонстрирует успехи в импортозамещении. На сегодняшний день реализованы проекты в АПК, производстве косметических средств и технологических инноваций.

— Какие меры поддержки есть в ключевых секторах экономики?

— Для сохранения стабильности в регионе, а также дальнейшего роста всех экономических показателей продолжается реализация Плана обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности. Буквально на днях губернатор Кубани утвердил новую редакцию плана. На сегодняшний день в него включены более 60 мероприятий на общую сумму 4,8 млрд руб., из которых 3,7 млрд руб. предусмотрели в краевом бюджете.

Безусловно, одним из главных решений стала докапитализация Фонда развития промышленности Кубани в этом году на 500 млн руб.

Принято решение поддержать наши СМИ и предприятия полиграфической деятельности. Им планируют выделить 110 млн руб. для сохранения занятости в условиях беспрецедентного санкционного давления

В новой редакции документа мы уделили внимание развитию детского отдыха. На поддержку создания быстровозводимых конструкций для создания новых мест в детских лагерях направят 100 млн руб.

Также было принято решение поддержать наши СМИ и предприятия полиграфической деятельности. Им планируют выделить 110 млн руб. для сохранения занятости в условиях беспрецедентного санкционного давления.

В рамках Плана предусмотрены субсидии и местным бюджетам на оплату лизинговых платежей при приобретении электробусов и объектов зарядной инфраструктуры для них. Субсидии предоставят также работодателям и предпринимателям для возмещения затрат по организации профобучения и дополнительного образования сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса. На эти цели направят 7,8 млн руб. из краевого и федерального бюджетов.

В целом же поддержка направлена на развитие базовых отраслей экономики, малого бизнеса, инвестиционного потенциала и снятие инфраструктурных ограничений.

Особое внимание уделяется промышленности: развитию импортозамещения, поддержке машиностроителей Кубани, резидентов промышленных парков, а также развитию инженерно-технических центров.

Для развития сельского хозяйства предусмотрели гранты на создание овцеводческих ферм, гранты на развитие семейных животноводческих ферм, увеличили вдвое финансирование мероприятия по возмещению части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники.

Кроме того, план включает мероприятия по поддержке транспортной отрасли в части приобретения дорожно-строительной техники и подвижного состава.

Для инвесторов помимо сокращения административных барьеров, льготной аренды земельных участков, налоговых льгот увеличили финансирование мероприятия по компенсации части затрат на уплату процентов по кредитам на инвестиционные цели.

Важную роль в формировании финансовой инфраструктуры для предприятий реального сектора экономики, в том числе и для субъектов малого и среднего предпринимательства играет банковский сектор. Банки осуществляют финансирование предприятий, несут основные риски и оказывают финансовые, информационные услуги предприятиям, участвуют в разработке различных программ кредитования, в том числе с государственной поддержкой.

На сегодняшний день государство предлагает широкий спектр мер поддержки как для начинающих предпринимателей, так и для крупного бизнеса. Эти меры становятся частью общей концепции развития бизнеса.

Сейчас я непосредственно говорю про такие программы стимулирования кредитования, как «ПСК», «1764», объединенная программа «ПСК» + «1764», а также про программу льготного кредитования агропромышленного комплекса «1528». Полученные средства предприниматели могут направить на инвестиционные цели, на пополнение оборотных средств, на рефинансирование, на развитие своей деятельности.

В 2023 году продолжается реализация льготных программ, принятых на федеральном уровне, которые предусмотрены для гостиничного бизнеса, для поддержки проектов по цифровой трансформации и на других целей.

Беседовал Дмитрий Михеенко

Читайте нас в Telegram