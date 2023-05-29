Аэродромной технике дали срок

К 7,5 года колонии Солнцевский суд Москвы приговорил бенефициара ЗАО «Внуково Техникс» Дмитрия Чертока, сына бывшего заместителя главы Ространснадзора Владимира Чертока. Бизнесмен признан виновным в особо крупном мошенничестве: по версии следствия, вместе с бывшим гендиректором фирмы Людмилой Рульновой он похитил у ЗАО «Внуковская инвестиционная компания» спецтехнику, обслуживавшую аэропорт Внуково, почти на 80 млн руб. Госпожа Рульнова получила пять лет условно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Черток

Фото: rusnord.ru Дмитрий Черток

Фото: rusnord.ru

В прениях гособвинитель просил признать подсудимых виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество) и приговорить господина Чертока к семи годам колонии общего режима, а его подельницу 62-летнюю Людмилу Рульнову — к пяти годам условно.

В своем выступлении прокурор коротко напомнила суть обвинения, сославшись на показания представителей ЗАО «Внуковская инвестиционная компания», с заявления которого в 2018 году и началось расследование. Заявители сообщили, что еще в декабре 2014 года Дмитрий Черток с помощью гендиректора ЗАО «Внуково Техникс» Рульновой похитил у них спецтехнику, обслуживавшую аэропорт Внуково. А сделано это было с помощью поддельного договора цессии (уступки права требования долга), якобы заключенного между обеими компаниями. В результате, посчитало следствие, «Внуково Техникс» получило дорогостоящую спецтехнику — противообледенительные машины, установку воздушного запуска, ассенизационную машину и несколько погрузчиков,— которая впоследствии была продана третьим лицам. В результате ЗАО «Внуковская инвестиционная компания» был причинен ущерб на 80 млн руб.

Как уже сообщал “Ъ”, изначально по делу проходили еще два фигуранта, которые сфальсифицировали договор цессии. Однако в ходе следствия их действия с мошенничества переквалифицировали на ст. 327 УК РФ (подделка документов) и прекратили их уголовное преследование в связи с истечением срока давности. На процессе господина Чертока они выступили основными свидетелями.

Стоит напомнить, что Дмитрий Черток незадолго до привлечения к уголовной ответственности уехал за границу, а в Россию был экстрадирован из Венгрии летом 2021 года. С учетом того что ранее ему по ходатайству Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР заочно был избран в качестве меры пресечения арест, господин Черток по прибытии в Россию сразу оказался в СИЗО. С Людмилы Рульновой была взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Адвокаты в прениях доказывали, что их подзащитные стали жертвой оговора и были непричастны к мошенничеству с техникой. При этом адвокат бизнесмена Владимир Исаев утверждал, что Дмитрий Черток вообще не являлся бенефициаром «Внуково Техникс» и уже поэтому не мог отдавать указания сотрудникам компании. Также, утверждали защитники, господин Черток от следствия не скрывался, поэтому в международный розыск был объявлен незаконно, что подтвердила комиссия по контролю архивов Интерпола, в итоге удалившая данные о розыске Дмитрия Чертока.

Защита госпожи Рульновой утверждала, что та не могла знать о подделке договора цессии, поскольку он не был отражен в бухгалтерском учете «Внуково Техникс». «Суду не были представлены доказательства того, что продажа техники третьим лицам была осуществлена во исполнение договора цессии, поскольку тот был заключен позже»,— резюмировал адвокат бизнесмена Константин Рогозин. Защита и подсудимые требовали оправдательного приговора. Однако суд встал на сторону обвинения. Причем Дмитрию Чертоку назначил даже на полгода больше, чем просило обвинение. Госпожа Рульнова, как и просила прокуратура, получила условное наказание с испытательным сроком в четыре года. Одновременно суд удовлетворил иск ЗАО «Внуковская инвестиционная компания» на 79,8 млн руб., которые осужденные должны будут солидарно выплатить.

После оглашения приговора адвокаты Рогозин и Исаев заявили “Ъ”, что испытали шок от приговора и обжалуют его после того, как получат на руки полный текст судебного решения. Оперативно получить комментарий аэропорта Внуково “Ъ” не удалось.

Алексей Соковнин