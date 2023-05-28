Оптимоцентропатия

Участники прошедшей в Москве Грушинской конференции (организована ВЦИОМом) проанализировали психологическое состояние россиян. Выяснилось, что, хотя их душевное здоровье сталкивается со все новыми вызовами, механизмы психологической защиты запустили эффект «сплочения вокруг флага» и даже вызвали всплеск социального оптимизма, который имеет шанс стать устойчивым, если власть избежит подрыва доверия к социальным институтам. Россияне при этом стали больше тяготеть к социально-демократическим и либеральным, а не консервативным, ценностям и симпатизировать центристским политическим силам, уверяют эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Общеизвестно, что угроза вызывает в обществе консервативный сдвиг, однако угроза угрозе рознь, обсуждали участники дискуссии «Психологическое состояние российского общества в условиях геополитического кризиса». Внутренняя угроза (экономический кризис, снижение уровня жизни, репрессии) усиливает запрос на справедливость, равенство прав, соблюдение процедур и возможность влиять на политические решения, в то время как внешняя или международная, напротив, позволяет пренебречь этим протоколом и простить государству многое в поисках его защиты, рассказала профессор ВШЭ Ольга Гулевич со ссылкой на проведенное в прошлом году исследование. Это объясняет феномен «сплочения вокруг флага» — социологи фиксируют его в России с начала СВО. Однако непростые политические и экономические условия, в которых пребывают российские граждане, могут снова сделать актуальным запрос на процедурную справедливость. Демонстрация властью соблюдения норм и прав будет становиться все важнее по мере того, как внутри страны будут нарастать проблемы экономического характера, полагает госпожа Гулевич.

Сейчас мы имеем дело с необычным эффектом восприятия экономических санкций как объявления войны, вошел в обсуждение профессор института психологии РАН Тимофей Нестик. На этом фоне психологи и социологи неожиданно для себя фиксируют рост социального оптимизма. По данным господина Нестика, хотя уровень субъективного счастья в 2021–2022 годах снизился, оптимизм в отношении будущего страны «статистически значимо» вырос.

По замерам ИП РАН и ЦИРКОН, если в феврале 2022 года только 54% опрошенных были уверены в том, что россияне смогут изменить жизнь в стране к лучшему, то в ноябре 2022 года таких стало уже 61%.

Число респондентов, уверенных, что их дети будут жить лучше них, увеличилось за то же время с 50 до 61%, в целом же социальный оптимизм вырос более чем на 10 п. п.

Господин Нестик не исключает, что в условиях кризиса это своего рода психологическая защита. Ведь социологические замеры, напоминает он, фиксируют рост тревоги россиян, которая, хотя и снизилась после волны, вызванной частичной мобилизацией, все еще не вернулась к показателям, ей предшествующим. По данным онлайн-опроса, проводившегося ИП РАН и ВЦИОМом в феврале 2023 года, 76% респондентов признались, что после начала СВО стали чаще испытывать печаль или страх, 74% говорили о сострадании и 69% — о гневе. Значительно реже люди испытывали рост надежды (59%), гордости (57%) и энтузиазма (33%). Но социальный оптимизм — тот механизм, который позволяет одновременно защитить самооценку от символических и реальных угроз, а с другой стороны, выполняет мобилизующую функцию, объясняет Тимофей Нестик: не случайно в первые месяцы после начала СВО наблюдался рост всех показателей, характерных для синдрома сплочения вокруг флага — таких как гражданская идентичность, оправдание социальной системы и доверие к власти. Впрочем, еще исследования времен пандемии показали: напоминание о возможных негативных последствиях мобилизует личностные ресурсы и повышает лояльность к своей группе, но снижает доверие и ориентацию на долгосрочные последствия, а также повышает веру в конспирологические теории.

Нынешний всплеск социального оптимизма, по мнению Тимофея Нестика, может быть «трансформирован в самосбывающееся позитивное пророчество» и стать устойчивым трендом, но для этого необходимы меры, направленные на укрепление доверия к социальным институтам и уверенности граждан в способности влиять на собственное настоящее и будущее.

Профессор НИУ ВШЭ Александр Татарко рассказал, что осознание собственной гражданской идентичности положительно сказывается на состоянии психологического здоровья россиян, которое в какой-то момент опасно пошатнулось (по некоторым данным, число обращений россиян за психологической помощью выросло на 66%).

Прямой связи между выраженностью национальной идентичности и депрессией господину Татарко установить не удалось, но идентификация себя с обществом позитивно влияет на общее состояние ментального здоровья, считает он.

Происходящие в обществе изменения отразились и на политических предпочтениях россиян, поделилась результатами исследования профессор, завкафедрой социологии и психологии политики МГУ Елена Шестопал. Если до начала 2020-х доминирующим был запрос на консерватизм, то в нынешней ситуации наиболее востребованы ценности социал-демократические, либеральные и националистические. Об этом говорят данные качественно-количественного опроса 562 респондентов в 22 регионах, проведенного в конце 2022 — начале 2023 года. Политикам стоит забыть про эпатажный стиль — наиболее востребованным становится образ не экстремистской (левой или правой), а «центристской» партии, утверждает политический психолог. Что касается политических партий, то, согласно исследованию, КПРФ, СР и ЛДПР в глазах граждан теряют свою оппозиционность, а у «Единой России» растет поддержка.

Впрочем, по данным исследования, 39% россиян готовы голосовать за правящую партию, какой бы она ни была (системной оппозиции готовы отдать свой голос 22%, а несистемной — 14%). Главное требование, которое обусловливает готовность голосовать за партию у 54% опрошенных,— наличие у нее сильного лидера. На коллективном руководстве настаивают 29%. При этом 26% опрошенных отдают предпочтение либеральным идеям, а 25% — социал-демократическим. За консервативные ценности высказались 19% опрошенных, а сторонников коммунизма всего 13%.

Впрочем, отмечают авторы исследования, у российских партий традиционно отсутствует четкая идеологическая идентификация: россияне склонны определять идеологию партии по названию, а ориентируются в первую очередь на ее лидера.

Из лидеров наибольший оптимизм у избирателей вызывает секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак (свои надежды на него возлагает 31% опрошенных). На втором месте лидер ЛДПР Леонид Слуцкий (22% — и еще 15% респондентов продолжают надеяться на Владимира Жириновского). На третьем месте (16%) лидер «Новых людей» Алексей Нечаев, на четвертом — Геннадий Зюганов (10%). Правда, при ответе на вопрос, за кого из этих политиков вы готовы проголосовать, рейтинг меняется: Алексей Нечаев получает 25%, Геннадий Зюганов и Андрей Турчак — по 20%, Сергей Миронов — 19%, Леонид Слуцкий — 10%. Количество респондентов, которые за каждого из этих политиков голосовать не хотят, колеблется от 50% до 76%.

Анастасия Корня