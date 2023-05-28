Белоруссия получила С-400 в рамках усиления боевого потенциала региональной группировки войск

В Белоруссии скоро заступит на боевое дежурство зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 из России. Таким образом, в Белоруссии продолжается наращивание боевого потенциала региональной группировки войск, прокомментировали в белорусском Минобороны.

«Поставка осуществлялась в рамках военного и военно-технического сотрудничества между Республикой Беларусь и РФ»,— сообщает военное ведомство. На российских полигонах белорусские зенитчики прошли полный курс подготовки к применению С-400, они готовы обеспечить безопасность Белоруссии и Союзного государства.

С-400 «Триумф» — российский ЗРК большой и средней дальности, предназначен для уничтожения баллистических целей.

«Идет плановое переоснащение на новые образцы вооружения, военной и специальной техники нашего вида вооруженных сил»,— заявил командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны ВС Белоруссии полковник Андрей Лукьянович.

О военном сотрудничестве Москвы и Минска читайте в публикации «Ъ» «Ничего личного — чисто ядерное».

Мария Федотова