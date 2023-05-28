Споры перешли в прокуратуру

Министерство социальной политики Свердловской области попросило полицию и прокуратуру проверить работу региональных фондов, помогающих детям с ментальными нарушениями. В министерстве утверждают, что организации получают от государства деньги за работу «с одним человеком по 35–80 часов в сутки». В фондах же говорят, что это министерство недоплатило им 60 млн руб. Организации подали в суд на чиновников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марат Губайдуллин, Коммерсантъ Фото: Марат Губайдуллин, Коммерсантъ

Министерство соцполитики Свердловской области подало заявления в региональные ГУ МВД и прокуратуру. Чиновники требуют провести проверку в отношении благотворительных фондов «Я особенный» и «Спектрум-М», а также ИП Сыропятов М. Б. Они входят в реестр поставщиков социальных услуг и получают от государства ежемесячные компенсации за них.

Фонд «Я особенный» с 2014 года помогает детям с особенностями развития и их родителям. Основанная в 2016 году АНО «Спектрум-М» — организация всесторонней помощи и сопровождения детей, подростков и взрослых людей, имеющих ментальные нарушения и психические заболевания. Обе структуры оказывают помощь около 500 семьям, организуя занятия детей с педагогами, дефектологами, логопедами, нейропсихологами, инструкторами адаптивной и лечебной физической культуры. ИП Сыропятов М. В. предоставляет соцуслуги без обеспечения проживания инвалидам, владеет образовательной лицензией, оказывает педагогические услуги в программировании.

Компенсация за индивидуальную программу предоставления социальных услуг выплачивается из областного бюджета. Каждая соцуслуга имеет свою цену — в соответствии с тарифами, утверждаемыми Региональной энергетической комиссией (РЭК). Сумма компенсации рассчитывается исходя из этой величины и количества оказанных услуг.

«Для перечисления субсидии фонды ежемесячно предоставляют в министерство первичные отчетные документы — договоры и акты о предоставлении соцуслуг в соответствии со стандартами. В том числе услуги должны оказываться с определенной периодичностью и с минимальной и максимальной продолжительность»,— говорят в департаменте информационной политики Свердловской области.

Регион подозревает, что «Я особенный», «Спектрум-М» и ИП Сыропятов М. Б. могли предпринять попытку хищения бюджетных средств путем мошенничества. «Судя по отчетам за февраль и март, с одним человеком они работают по 35–80 часов в сутки. Либо порой за пару минут ребенку якобы оказывают несколько десятков социальных услуг,— пояснили в департаменте.— Необоснованная выплата из бюджета может составлять от 2 тыс. до 192 тыс. руб. на одного получателя соцуслуг ежемесячно».

Заявление минсоцполитики в полицию и прокуратуру было подано после того, как организации «Спектрум-М» и «Я особенный» сообщили, что с февраля не могут получить от министерства около 60 млн руб.

Согласно картотеке Арбитражного суда Свердловской области, с 14 апреля к министерству было подано шесть исков от «Я особенный», «Спектрум-М» и ИП Сыропятов М. Б. «В Арбитражном суде мы обжалуем решения минсоцполитики о том, что оно допускает просрочки по выплатам или пишет в актах то, что не имело права написать. Еще есть процесс в Свердловском областном суде, где организация обжалует порядок разработки самих тарифов, установленных РЭК»,— отметил юрист фонда «Я особенный» Павел Акулов.

Он предположил, что министерство соцполитики решило прекратить выплаты негосударственным поставщикам соцуслуг. «В отношении таких организаций идут сейчас по одному пути: есть регламент проверки, который говорит либо выплатить средства, либо указать на конкретные ошибки в конкретных документах. С февраля минсоцполитики не делает ни то, ни другое. Оно, получая отчетные документы, пишет: "Требуются пояснения". Мы направляли пояснения по каждому пункту, но нам пока никаких ответов не приходило»,— пояснил господин Акулов.

Заявление министерства в полицию и прокуратуру, по мнению господина Акулова, необоснованно: «Что значит 25–80 часов работы в день с детьми — нам неизвестно. Я пониманию, что это как-то посчитано. Но я приходил на встречу в министерство соцполитики, и на мой вопрос о том, как могло получиться такое количество часов, мне ответить не смогли, сославшись на свои математические расчеты».

Похожие споры между минсоцполитики и фондами в Свердловской области возникают ежегодно, сообщил юрист. 22 ноября прошлого года «Я особенный» и «Спектрум-М» направили правительству области запрос с требованием объяснить задержку выплат за оказанные услуги детям-инвалидам. Тогда организации заявили, что не получили от регионального министерства соцполитики 20 млн руб. и 12 млн руб. за август и сентябрь соответственно.

Катерина Якушева, Екатеринбург