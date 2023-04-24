Утром помощь, вечером деньги

Фонд «Я особенный» и другие свердловские организации, помогающие детям с ментальными нарушениями, ждут, когда региональное министерство социальной политики выплатит им компенсации за работу педагогов. По словам представителей фонда, начиная с февраля этого года накопилось около 60 млн руб. Представители НКО подали исковые заявления в Арбитражный суд, кроме того, они обеспокоены проектом постановления, согласно которому порядок выплат поставщикам соцуслуг может быть изменен. В региональном министерстве заявили, что информация об отказе в выплате компенсаций не соответствует действительности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Свердловский областной суд

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Свердловский областной суд

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Поставщик социальных услуг «Спектрум-М» и благотворительный фонд «Я особенный» не может получить около 60 млн руб. от министерства социальной политики Свердловской области за работу педагогов. По данным фонда «Я особенный», в минсоцполитике приняли решение о возврате документов и «отказе в выплате компенсаций». По словам представителей фонда, решение может коснуться до 90% негосударственных поставщиков социальных услуг и педагогов, работающих с детьми-инвалидами.

Фонд «Я особенный» — некоммерческая организация, с 2014 года помогающая детям с особенностями развития и их родителям в Екатеринбурге и за его пределами. Основанная в 2016 году АНО «Спектрум-М» — организация всесторонней помощи и сопровождения детей, подростков и взрослых людей, имеющих ментальные нарушения и психические заболевания. Структуры оказывают помощь около 500 семьям, организуя занятия детей с педагогами, дефектологами, логопедами, нейропсихологами, инструкторами адаптивной и лечебной физической культуры. НКО также представляют услуги социальных юристов и психологов для родителей.

«Эта проблема касается не только нас. Под угрозой система помощи в регионе, судьба детей. В наш фонд последний месяц обратилось много родителей и педагогов от другого крупного поставщика области — Первой социальной службы. Мы готовы помочь всем людям, оставшимся по этой причине без поддержки, однако региональные власти вновь создают препятствия, по сути, незаконно на корню вырубая возможности для помощи особенным детям»,— прокомментировала президент благотворительного фонда «Я особенный» Александрина Хаитова.

Как объяснил “Ъ” директор АНО «Спектрум-М» Андрей Двинин, многие родители детей с ментальными нарушениями обращаются именно в некоммерческие организации, так как сталкиваются с очередями в государственных центрах, где такие услуги предоставляются стационарно, как правило, раз в год на одну неделю. В НКО проводят занятия регулярно, только индивидуальных занятий несколько часов в месяц. Для нормального функционирования НКО необходимо ежемесячно отчитываться об оказанных услугах и получать за них компенсации. Платежи приходят с задержкой, причем ситуация повторяется из года в год: «Проблема с финансированием существует давно, сейчас началось очередное обострение, которое ставит под угрозу оказание услуг. Похожее уже было в 2020 году и в конце 2022 года. После обращений во все инстанции, через губернатора нам удалось получить задержанные выплаты. Сейчас нам частично не выплатили компенсации за январь, февраль и март, хотя сроки проверки и выплат уже истекли по регламенту самого министерства»,— говорит господин Двинин. По его словам, объем индивидуальной программы предоставления социальных услуг, по которой дети получают помощь, в этом году сокращен в несколько раз. «Мы требуем, чтобы регулятор выполнял свои прямые обязательства, создавал понятные и прозрачные правила и оплачивал работу организаций»,— добавил он.

Согласно картотеке Арбитражного суда Свердловской области, 14 апреля к минсоцполитике было подано три иска, в их числе иски фонда «Я особенный» и АНО «Спектрум-М».

По словам юриста фонда «Я особенный» Павла Акулова, формальные основания для отказа в выплатах следующие: наличие неточностей и ошибок в документах, несоответствие форм документов утвержденным органами власти шаблонам, несоответствие объемов предоставленных социальных услуг договорам и индивидуальным программам. Поставщики услуг, по словам господина Акулова, все существующие требования соблюдают, а минсоцполитики «создает барьеры для работы оказания помощи нуждающимся гражданам».

В минсоцполитике заявили, что информация об отказе в выплате компенсаций не соответствует действительности. «Выплата негосударственным поставщикам компенсаций в соответствии с постановлением правительства Свердловской области №855-ПП производится после проверки документов о проведенной работе, которые должны быть оформлены в соответствии с утвержденными стандартами и направлены в министерство соцполитики. Постановлением в принципе не предусмотрен отказ в выплатах, документы могут быть только возвращены поставщику на доработку»,— пояснили “Ъ” в министерстве, добавив, что документы негосударственных поставщиков услуг сейчас находятся на проверке и ее срок соответствует правилам.

Тем временем в НКО обеспокоены проектом постановления, который размещен на сайте ведомства и предполагает изменение порядка выплат поставщикам соцуслуг. «Сейчас оплата производится в течение 23 дней с момента сдачи отчета: десять дней идет проверка отчета, три дня дается на принятие решения и десять дней на осуществление выплаты,— говорят в фонде "Я особенный".— По предложенному проекту на принятие решения отводится неопределенный срок».

Мария Игнатова, Анастасия Таначева, Екатеринбург