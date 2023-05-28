ЦИК Турции: Эрдоган — 54,47%, Кылычдароглу — 45,53%, обработано 54% бюллетеней

Центральная избирательная комиссия Турции официально сообщила о предварительных результатах второго тура президентских выборов. После обработки 54% бюллетеней президент Реджеп Тайип Эрдоган набирает 54,47% голосов, а его соперник Кемаль Кылычдароглу — 45,53%.

По данным, которые приводит агентство Anadolu, после обработки 96,6% бюллетеней господин Эрдоган набрал 52,24%, господин Кылычдароглу — 47,76%.

В первом туре господин Эрдоган набрал 49,52% голосов, господин Кылычдароглу — 44,88%. Для победы на выборах в первом туре нужно было набрать более 50% голосов.

О выборах читайте в публикации «Ъ» «Эрдоган примеряет венок победителя».

Анастасия Ларина