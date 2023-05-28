Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ЦИК Турции: Эрдоган — 54,47%, Кылычдароглу — 45,53%, обработано 54% бюллетеней

Центральная избирательная комиссия Турции официально сообщила о предварительных результатах второго тура президентских выборов. После обработки 54% бюллетеней президент Реджеп Тайип Эрдоган набирает 54,47% голосов, а его соперник Кемаль Кылычдароглу — 45,53%.

По данным, которые приводит агентство Anadolu, после обработки 96,6% бюллетеней господин Эрдоган набрал 52,24%, господин Кылычдароглу — 47,76%.

В первом туре господин Эрдоган набрал 49,52% голосов, господин Кылычдароглу — 44,88%. Для победы на выборах в первом туре нужно было набрать более 50% голосов.

О выборах читайте в публикации «Ъ» «Эрдоган примеряет венок победителя».

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...