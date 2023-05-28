Власти Киева объяснили ночные вибрации передвижением «мощного» оружия к фронту

Сегодня, 28 мая, жители Киевской области сообщали о сильной вибрации и толчках как во время землетрясения. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что сильная вибрация могла быть от транспорта, который доставляет оружие к фронту.

«Это оружие идет к фронту. Довольно мощное. И может быть вибрация связана с этим»,— сказал Виталий Кличко в эфире телемарафона (цитата по «РБК-Украина»).

Жители Киева и Киевской области сегодня почувствовали вибрацию. Некоторые предположили, что это было землетрясение (27 мая в Полтавской области было землетрясение магнитудой 3,5 балла по школе Рихтера). Однако сейсмологи не зафиксировали никакой сейсмологической активности.

В ночь на 28 мая глава киевской военной администрации Сергей Попко сообщил, что за в Киеве было сбито более 40 беспилотников. Он назвал эту атаку беспилотников самой массированной с начала военного конфликта.

Подробнее о том, происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина